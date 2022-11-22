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台科大用AI幫圖片去背 3000萬畫素只需1秒

2022/11/22 09:44（11/22 10:41 更新）
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台灣科技大學資工系碩士班學生學生張先昀（左起）、林于婷、林鼎傑組成團隊，運用深度學習原理，製作出可精確去除各種圖片背景的AI（人工智慧）系統「MainBody：去背專家」，獲「2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」電商與金融科技第1名。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月22日
台灣科技大學資工系碩士班學生學生張先昀（左起）、林于婷、林鼎傑組成團隊，運用深度學習原理，製作出可精確去除各種圖片背景的AI（人工智慧）系統「MainBody：去背專家」，獲「2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」電商與金融科技第1名。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）台灣科技大學資訊工程系教授戴文凱帶領研究團隊，運用深度學習原理，製作出可精確去除各種圖片背景的AI（人工智慧）系統，3000萬畫素圖片只需1秒。

台科大今天發出新聞稿，這項名為「MainBody：去背專家」技術，日前獲得「2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」電商與金融科技第1名，團隊成員包括資工系碩士班學生張先昀、林于婷、林鼎傑等3人。

「MainBody：去背專家」可將圖片中動物、人物髮絲、網狀細節等背景去除乾淨，廣泛應用在商業攝影、新聞媒體業、電商平台、廣告業等。面對複雜環境時，還有互動式AI功能，讓使用者簡便地標示主體或保留區域，流暢地達成去背工作。

團隊成員林鼎傑表示，雖然作品是一個去背網頁，但實際上包含了去背模型和去背系統。平台使用數據驅動方法，自行收集約20萬張圖片，先用模型初步預測後，再人工修正標註，取得答案。

林鼎傑表示，坊間的去背軟體問題在於難以編輯，如果是專業人士使用美編軟體去背，則需要花費大量時間，此一技術可以加速流程，減輕負擔。

林于婷表示，目前「MainBody：去背專家」尚未面世，往後要發展主體前景的光影能隨背景變化，使合成圖片更自然。

戴文凱進一步表示，研發團隊會繼續收集實務使用需求與市場商業模式、優化產品競爭力，積極推廣研發成果，也期待有資金伯樂，讓此技術轉換成台科之光。（編輯：方沛清）1111122

#林鼎傑
#林于婷
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