國家太空中心：低軌衛星零組件拚明年底6成台灣自製

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（中央社記者張璦新竹6日電）國家太空中心主任吳宗信今天表示，中心轉為行政法人，未來3年預計招募300人，薪資有所提升、更具吸引力；此外，他提及，台灣已經展開低軌衛星相關零組件開發，目標是明年底約60%為台灣自製。

國家太空中心（Taiwan Space Agency，TASA）1日正式改制為行政法人，今天舉辦揭牌典禮，吳宗信針對太空中心過去、現在計畫與未來任務，進行簡報。

他表示，國家太空中心一步一腳印，建構衛星整測廠房、影像處理中心等基礎設施，並鍛造自主太空技術；目前的計畫包含台灣第一顆自製氣象衛星「 獵風者 獵風者衛星小檔案 獵風者衛星是觀測風場的衛星， 重量約250公斤

屬台灣自製衛星，自製率逾8成，附帶驗證由台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術

搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究 看更多 關閉 」、高解析度光學遙測衛星「福衛八號」；B5G低軌通訊衛星預計2025年、2026年發射6顆，將在國家通訊韌性上，扮演重要角色。

展望未來任務，吳宗信表示，國家太空中心會推動本土太空產業，培育多元太空人才，成立太空教育辦公室，也會提升太空技術能量，並完備國家發射場域與太空環境驗測平台等基礎建設。

他指出，國家太空中心改制為行政法人後，資源會擴充，最重要任務是擴展、輔助台灣本土太空產業發展，行政法人擁有相當大的彈性推行相關政策。

吳宗信表示，改制後的太空中心，將新增「太空新創事業處」，將以育成中心的概念，無論內部技術發展到可商業化程度，或是大學端或私人團體認為太空中心有好的軟硬體與專家，透過國家資源移到新的BU（Business Unit），用商業化方式找資金技轉。

吳宗信說，低軌衛星不僅是全世界，也是台灣專注的焦點，台灣優勢在於，太空中心過去20、30年已建構一定基礎，且台灣也展開零組件開發，目標是明年底約60%完全台灣自製。

媒體關心太空產業與半導體產業在人才上有高度重疊，太空中心給出的薪資是否有足夠吸引力；吳宗信表示，中心未來3年預計招募300人，中心轉為行政法人，薪資有一定程度的提升、比以前更有吸引力，「我們這邊生活品質算相當正常，是有限的責任制」。

吳宗信表示，太空不管是衛星、火箭或影像處理，人才來源廣泛，大學不一定要讀航太系，機械、數學、電機、電子、土木材料等，這些專長都需要，且一個月前啟動南部火箭研究基地招募，「湧進的履歷超乎我們要招的人5到6倍，這是以前沒看過的情形」。

先前他提出「北衛星、南火箭」願景，吳宗信今天進一步提到，今年開始會有入軌火箭計畫，預定是在南部，「一切照計畫在進行」。

針對國家發射場址，吳宗信說，今年開始會啟動選址，會照一定規矩，進行環評。（編輯：潘羿菁）1120106