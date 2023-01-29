瞄準太空經濟 韓國乘勝追擊扶植航太產業

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韓國自製運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）在2022年6月21日進行第2次試射，成功載送模擬實驗衛星進入低地軌道。（韓國航空宇宙研究院提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 112年1月29日

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）自製運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）成功發射、首次送出月球探測器成功進入軌道，2022年無疑是韓國航太產業成果豐碩的一年，韓國政府也乘勝追擊，預計在今年立法成立宇宙航空廳，大力扶植航太產業。

2022年6月21日，完全由韓國自主研發製造的運載火箭世界號進行第2次試射，吸取第一次的失敗經驗，成功載送模擬實驗衛星進入低地軌道，韓國總統尹錫悅發表賀詞稱：「我國正式開啟從地面邁向宇宙的道路。」昭示對航太產業的大力支持。

不久後的同年8月5日，同樣由韓國航空宇宙研究院（航宇研）負責研發的月球軌道探測器（KPLO）Danuri號搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射升空，採取較節省燃料的彈道月球轉移軌道（Ballistic Lunar Transfer）方式，Danuri歷經4個多月的旅程，趕在年底前成功進入月球軌道。

尹錫悅政府在2022年12月召開上任後第一次國家宇宙委員會，首次將全羅南道、慶尚南道、大田指定為「宇宙開發特區」，設置民間宇宙發射場、宇宙環境測試設施等相關基礎建設，目標在2032年登陸月球，2045年登陸火星並躋身宇宙經濟強國，將目前未達1%的全球市占率擴大至10%。

韓國科學技術情報通信部隨後也在2023年業務計畫中宣布將為設立宇宙航空廳制定特別法，做為負責「宇宙經濟」的監管單位；同時設置每年50億韓元（約新台幣1.2億元）的宇宙新創專業基金、制定衛星活用促進法、開發韓國衛星定位系統（KPS）等。

世界號火箭第3次試射預計在今年上半年與民間企業合作進行，韓國科技部同時也將著手開發次世代發射體，2023年至2032年共規劃為此投入2兆132億韓元。

韓國政府近年對航太產業開發投入的預算約在每年6000億至7000億韓元，約僅是中國的1/10、美國的1/30，為追趕這些早就積極投入宇宙探索的國家，韓國政府相關預算預計將在5年內翻倍漲，達到1.5兆韓元。

除扶植新創及研發預算外，人才也是一大問題。科技部官員在一次與外媒記者會談中表示，航太研發人力逐漸高齡化，年輕人才多投入熱門的科技產業、較不青睞曠日費時的航太技術研發，當局目前也透過推動產學合作等方式培養下世代人才。

為吸引更多年輕學子投入相關產業，韓國政府也規劃在小學、中學及高中導入宇宙相關教育，培養國家幼苗對宇宙的興趣；在大學則規劃擴大宇宙重點研究室及未來宇宙教育中心，進一步育成專業人力。（編輯：黃自強）1120129