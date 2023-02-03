2007年未開封第一代iPhone拍賣 價值上看148萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

未開封第一代iPhone手機在拍賣網站以2500美元起標。（圖取自instagram.com/lcgauctions/）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）一支2007年原裝未開封的蘋果公司（Apple）第一代iPhone智慧型手機今天開始拍賣，估計價值可達5萬美元（約新台幣148萬元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，第一代iPhone最初售價為499美元與599美元，為早期的蘋果用戶提供3.5吋螢幕和200萬畫素攝影鏡頭，有4GB和8GB的容量選擇，還有上網功能和iTunes。

但手機沒有應用程式平台App Store，僅支援第二代行動通訊技術（2G），且只能使用美國電信業者AT&T的網路。

美容刺青藝術家葛林（Karen Green）於2019年參加電視節目The Doctor & The Diva時曾說，她得到8GB版的iPhone禮物，但從未開封。節目中的估價人員當時評估這支手機值5000美元。

此後，另一支類似的未開封第一代iPhone手機在拍賣網站LCG Auctions以超過3萬9000美元的價格拍出，這項拍賣在去年10月結束。LCG Auctions已開始拍賣葛林的手機，開標價為2500美元。LCG Auctions和葛林都沒有立即回覆CNN的置評請求。

iPhone改變全球數十億人的通訊、付款、工作、照相方式，甚至是早晨起床的形式。它扼殺了數十種行業（照相機、MP3播放器、翻蓋式手機），但也為更多行業帶來生機。

蘋果粉絲將可在2月19日之前競標這支第一代iPhone手機。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120203