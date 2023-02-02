三星S23旗艦系列亮相 主打夜幕攝影3亮點

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（中央社記者江明晏台北2日電）三星今天宣布Galaxy S23系列3款旗艦新機亮相，除了頂級機款延續搭載S Pen之外，也主打升級的超明亮夜幕攝影功能、效能優化，以及元件融合更多回收材質的永續概念等3大亮點。

三星今天凌晨在美國舊金山舉行暌違3年的實體發表會，發表上半年旗艦機款Galaxy S23系列，搭載高通Snapdragon 8 Gen 2行動平台，頂級機種S23 Ultra延續內建S Pen，搭載6.8吋曲面螢幕，Galaxy S23旗艦系列共推出黑、白、綠和紫4款顏色，17日起上市。

相機方面，Galaxy S23系列搭載進化的相機模組，三星說明，新機可駕馭任何光源條件，升級的超明亮夜幕攝影功能，在多元環境條件下優化靜態與動態影像的方式，不論在演唱會、水族館，或與朋友在晚餐聚會合照，動靜影像皆更清晰銳利，而低光源拍攝常見的噪點，現在可借助強化物體細節、色調表現的最新AI影像訊號處理（ISP）演算法予以校正，終結破壞畫面的顆粒感。

在Galaxy S23+和Galaxy S23上，三星Galaxy相機模組改變外觀造型，捨棄方塊的輪廓切割線條。

在效能升級方面，三星表示，和高通攜手合作，推出全新的Galaxy專屬Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2行動平台，優化三星Galaxy體驗，此平台在功能與效能表現上，是Snapdragon至今處理速度最快的一款。

三星說明，相較於Galaxy S22系列，Galaxy S23系列的新型CPU微架構設計能提升30%的處理效能，高效NPU架構優化49%，並運用AI演算法，協助用戶拍攝照片與影片，在於其採用的GPU速度較Galaxy 22系列提升41%。

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在永續概念上，三星表示，以守護地球為設計出發點，自Galaxy S22系列推出以來，三星Galaxy擴大回收材料的應用，Galaxy S22 Ultra將回收材料應用於6個內部元件，Galaxy S23 Ultra則將其應用於12個內部和外部元件，超越以往任何一款Galaxy智慧型手機，包括消費前回收鋁、再生玻璃，以及來自於廢棄漁網、PET瓶、水桶的消費後再生塑膠。

對於期盼延長裝置使用壽命的用戶而言，Galaxy S23可透過4代的作業系統更新，及長達5年的安全更新，為提升產品的使用壽命，用戶還能參加保障計畫，如涵蓋意外損壞、維修等服務的Samsung Care+。（編輯：郭無患）1120202