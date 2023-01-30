三星Wallet進軍台灣 手機變身數位鑰匙與登機證

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（中央社記者江明晏台北30日電）三星Samsung Wallet將進軍包含台灣在內的8個新市場，自去年6月推出以來，已在21個地區上市。用戶向上滑開手機螢幕，即可使用銀行卡、悠遊卡、數位鑰匙、登機證及疫苗接種數位證明等服務。

三星今天發布新聞稿宣布，自2023年1月底開始，Samsung Wallet服務將進軍8個市場，包括澳洲、巴西、加拿大、香港、印度、馬來西亞、新加坡和台灣。

三星指出，Samsung Wallet自2022年6月首次推出以來，此數位錢包平台已在21個地區上市。

三星電子執行副總裁暨MX（行動通訊）事業部數位錢包團隊負責人Jeanie Han表示，三星於2022年攜手業者和服務供應商推出Samsung Wallet平台，經過數個月努力，Samsung Wallet快速拓展讓更多用戶有機會使用此平台，也期待接下來一年有更多進展。

三星說明，Samsung Wallet是一種應用程式，為用戶提供簡便的使用介面，使用者只需向上滑開手機螢幕，即可使用銀行卡、會員卡、悠遊卡、數位鑰匙、登機證及疫苗接種數位證明等服務。

登機證方面，三星與大韓航空合作，將登機證儲存在Samsung Wallet中，使登機變得簡單方便，而數位鑰匙方面，Samsung Wallet支援指定BMW車型的數位汽車鑰匙，讓使用者可鎖定、解鎖及啟動汽車等；且透過與SmartThings的整合，以及三星與家庭保全公司的合作夥伴關係，使用者可增加數位電子門鎖鑰匙，使用Galaxy設備鎖定和解鎖家門。

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台灣三星電子已與中國信託商業銀行進行優惠券合作開發，未來也將持續與各行業夥伴建立合作關係。

此外，三星強調，Samsung Knox提供Samsung Wallet全面性的安全防禦，包括指紋識別和密碼加密，確保使用者的重要數據受到保護；Samsung Wallet將重要文檔儲存在單獨的資料夾中，可以防止駭客攻擊，提供安全保護。若不小心遺失手機也無須擔心，因為儲存在Samsung Wallet中的所有內容都受到Samsung Knox和生物識別身份驗證的保護。（編輯：林淑媛）1120130