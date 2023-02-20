台加研究揭牙琺瑯質堅韌關鍵密碼 將助攻醫材產業

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（中央社記者張璦台北20日電）台灣、加拿大團隊費時約18年探究各種動物牙齒的牙釉層（琺瑯質），發現它堅硬不易脆裂的關鍵結構，這項研究未來可望發展出更耐用的假牙等牙科治療材料，並助攻產業界開發更堅韌的耐磨鍍層。

牙釉質是人體最堅硬的組織，提供人類終其一生咀嚼進食所需的耐磨耗性和消化處理食物的效能，在國科會支持下，國立成功大學工學院講座教授鄭友仁與醫學院講座教授謝達斌，展開長達18年的相關研究，成果今年1月發表在iScience期刊。

專注在摩擦、磨損等研究領域的鄭友仁，今天在國科會學術研究成果記者會上指出，一般工程材料硬度愈高、就愈容易脆裂，但他注意到牙釉質兼具堅硬與不易脆裂的特質，如果破解其中原因，就可做出更好、更耐磨的鍍層。

鄭友仁聯手謝達斌組成團隊透過奈米檢測技術，觀察人類牙齒從牙釉質表面到牙本層的交界處，硬度呈現漸減的階梯性效應，也就是外層堅硬，內部則有可以平衡力量的吸震功能，這樣的梯度特性，正是牙釉層「又硬又有彈性」的關鍵。

為更了解此梯度特性，以建立開發前瞻材料的準則，鄭友仁和謝達斌團隊持續研究各種不同動物的牙釉層。

鄭友仁表示，各物種牙齒的蒐集過程相當不易，團隊透過加拿大皇家學會科學學院院士萊茲（Robert Reisz）協助，取得許多樣本，經過長期研究，發現「食性」是影響動物牙釉層硬度的主要進化性因素。

鄭友仁進一步說明，草食性及雜食性動物，因進食需要大量咀嚼，演化出較硬的牙釉質；此外，壽命愈長的動物也會有較厚的牙釉層。

他指出，適者生存的演化，使較硬及較厚的牙釉層，也具有較大的硬度梯度特性，防止牙釉層脆裂。

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鄭友仁說，要做出材料付諸應用，就需要知道大自然如何「調配」，因此攜手台灣同步輻射中心，運用儀器偵測自然界如何運用微量的元素調控，精巧地形成牙釉層的硬度梯度。

隨台灣高齡社會的趨勢，有關假牙製造方面的應用，謝達斌表示，積層製造技術有望結合這項牙釉層研究，製作出新型耐用材質，目前還需要一段時間開發，但他相信，耐用度更持久的假牙等牙科治療材料，是可以期待的。（編輯：郭無患）1120220