OpenAI科學長：盼未來2年AI讓人類信賴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）20至23日舉辦年度GPU技術大會（GTC），執行長黃仁勳21日以人工智慧的「iPhone時刻」形容AI時代的到來。（輝達提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）聊天機器人ChatGPT被廣泛應用，被視為人工智慧重大突破。OpenAI共同創辦人蘇茨克維今天表示，剛問世的GPT-4解釋哏圖（梗圖）能力令他驚訝，期盼未來2年能增加AI可信度並落實安全防護。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）20至23日舉辦年度GPU技術大會（GTC），OpenAI共同創辦人暨首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）今天和輝達執行長黃仁勳進行深度對談。

近期生成式人工智慧（Generative AI）在ChatGPT聊天機器人問世後成為話題，黃仁勳昨天以人工智慧的「iPhone時刻」形容AI時代的到來，今天他則以主持人角色登場，就現階段語言模型具備的技能、安全防護、以及其未來可實現的成就，向蘇茨克維發問討教。

從事電腦科學和人工智慧領域已有20年的蘇茨克維回想2002年剛起步時，幾乎沒有人想過電腦可以模擬人類大腦進行深度學習，因此當時研究不樂觀。2015年OpenAI剛成立時，研究人員只有100人，許多人是來自Google收購的DeepMind人工智慧公司，團隊起初也無法確信能推動計劃。

OpenAI繼去年底推出ChatGPT後，14日再推加強版的語言模型GPT-4，此模型在數學和律師考試等測驗中，分數已勝過多數學生。

黃仁勳好奇兩代模型最大差異。蘇茨克維表示，GPT-4的可靠度更勝一籌，已不大會用愚蠢的方式回答問題。他對GPT-4解讀哏圖能力感到驚艷，完全知道「哏在哪裡」。

GPT-4透過更大量的文字和圖像進行多模態訓練被視為一項重要突破。蘇茨克維指出，人類一生聽到的詞彙僅有約10億個或更多一些，加上人類是視覺動物，親眼看到顏色會更快理解紅色比藍色更接近橙色，因此對AI進行視覺訓練可以加速學習並擴大應用。

蘇茨克維說，GPT-4對文本的理解力變強，因此能夠更精準預測文本中的下一個單詞。以偵探小說為例，書中充滿複雜的人物、事件、故事情節，但偵探最後收集所有線索，推敲出誰是凶手；這就好比GPT-4可以從理解大量的文本中去預測出下一個單詞。

黃仁勳以使用者的角度發問說，這似乎代表GPT-4已有某種程度的邏輯推理能力。蘇茨克維則表示，「還沒有到達可以推理的水準」，團隊會持續提升模型技能，但無法保證能到達多高的推理能力。

蘇茨克維說，現在AI語言模型還會產生幻想，犯下人類不會犯的錯誤，必須透過更多研究才能強化可靠性，也就是當它接收到壓根沒聽過的知識，能夠問清楚它不確定的地方，並且不會回應它所不知道的答案，「這是當前遇到的瓶頸」。

蘇茨克維認為，唯有提高保真度和可信度，才能設定精確的「AI安全防護」，使這些AI模型遵循使用者預期的指令，不要執行不安全任務，這也是未來2年要提升的重要技術，如此一來AI才能被信賴，達到真正可用的標準。

儘管生成式人工智慧還不完美，蘇茨克維也無法預測未來能夠到達什麼境界、是否能解決諸多不確定性，但回首一路走來，蘇茨克維最深感訝異是自己的信念被實現，經由更大量和更深度的數據訓練，做到原本只是概念性的想法。

黃仁勳回應，與蘇茨克維相識10年，訓練的數據在此期間已擴大了100萬倍，在電腦科學領域，的確是令人意想不到的成就。（編輯：馮昭）1120323