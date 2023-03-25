英特爾共同創辦人摩爾辭世 「意外的企業家」奠定半導體格局

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英特爾公司共同創辦人摩爾24日在夏威夷的住家過世，享耆壽94歲。（圖取自英特爾網頁intel.com）

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（中央社舊金山24日綜合外電報導）英特爾公司（Intel Corp.）共同創辦人摩爾（Gordon Moore）今天在夏威夷的住家過世，享耆壽94歲。矽谷之名正是源自這家加州半導體公司。

「紐約時報」（The New York Times）報導，英特爾和高登與貝蒂摩爾基金會（Gordon and Betty Moore Foundation）證實摩爾的死訊，但沒有提供去世原因。

摩爾和他的幾位同事是將筆記型電腦帶給數億人，並將微處理器嵌入一切東西之中，從體重計、烤麵包機和玩具消防車到手機、汽車和噴射飛機的功臣。

年輕時摩爾曾想成為一名教師，但在教育業找不到工作，後來自稱為是「意外的企業家」，由於最初在剛起步的微晶片業投資500美元，後來成為億萬富翁，將電子業變成世界上最大的產業之一。

他的同事說，他看到了未來。1965年，他預言在可預見的未來，積體電路上可容納的電晶體數量大約每年會增加一倍，從而使電腦的數據處理能力以指數型增加，後來修正為約每2年增加一倍，這就是後來人們熟知的摩爾定理（Moore's Law）。

在1980年代中期，英特爾憑藉電腦的大腦矽微處理器，讓美國製造商從強大的日本競爭對手手中奪回廣大電腦數據處理領域的領先地位。

到了1990年代，英特爾微處理器已經應用於全球80%的電腦中，英特爾成為歷史上最成功的半導體公司。

摩爾從1975年到1987年擔任英特爾執行長，後來葛羅夫（Andrew Grove）接替他，摩爾一直擔任董事長直到1997年。

隨著財富增長，摩爾也成為慈善事業名流。2001年，他捐出1.75億股英特爾股票，和妻子創建戈登和貝蒂摩爾基金會。2001年，他們捐贈6億美元（約新台幣180億元）給加州理工學院（California Institute of Technology），這是當時對一所高等學府最高金額的單筆捐款。該基金會目前的資產超過80億美元（約新台幣2400億元），自成立以來已捐出超過50億美元。

摩爾在採訪中對自己的成就表現出謙虛，尤其是對摩爾定律所帶來的技術進步。

摩爾於2002年被時任美國總統小布希（George W. Bush）授予總統自由勳章，這是美國平民的最高榮譽。他和妻子育有2個孩子。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120325