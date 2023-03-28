國研院中研院海中撈電 開發海洋能發電技術促淨零

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（中央社記者張璦台北28日電）國科會國研院今天與中研院簽署協議，將在海洋能進行技術合作，加速推動零碳電力發展；國科會副主委陳宗權表示，期許雙方合作能夠強化海洋前瞻研究，用創新科技開發海洋資源，並繼續保育海洋環境。

國家實驗研究院今天發布新聞稿指出，總統蔡英文宣示2050淨零轉型是台灣以及全世界目標，政府致力推動再生能源開發，既可提高自產能源比例，也有助於維持台灣能源安全。

國研院表示，台灣東岸臨接太平洋，其西方邊界的黑潮流經台灣水域時，流場強又穩定，所提供「海洋能」是台灣推動淨零排放的關鍵解方之一。

中研院院長廖俊智與國研院院長林法正，今天在中研院地球科學研究所共同簽署「海洋能及海洋科技合作協議」，由陳宗權見證。

陳宗權表示，2050淨零排放，是跨世代、跨領域與跨國際的大型轉型工程，也是台灣史上最長遠的跨部會國家發展計畫，不僅攸關台灣競爭力，也關係環境永續。

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他指出，國科會日前提出的八大前瞻科研平台，即包含「淨零科技」此重要議題，期許雙方的合作能夠強化台灣海洋前瞻研究，全面提升台灣海洋科技研發，用創新科技開發海洋資源、保育海洋環境、永續守護台灣。

國研院表示，由於海洋能屬尚待研發的前瞻能源，尤其是在環境場域上，必須先通盤了解，才可進行適合發電的場址、潛能、發電特性等的可靠評估；因此雙方即日啟動人員、技術、研究設施的交流，合作加速推動國家重要關鍵海洋科技，希望促成海洋能早日開發利用，使台灣儘速實現淨零碳排目標。（編輯：楊凱翔）1120328