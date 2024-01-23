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傳OpenAI執行長將訪韓 與半導體大廠談合作

2024/1/23 22:01
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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國媒體報導，OpenAI共同創辦人暨執行長阿特曼（Sam Altman）可能在本週訪韓，與三星、SK等半導體大廠高層會面，就AI晶片討論合作方案。

韓國聯合新聞通訊社引述業界消息報導，阿特曼暌違6個月將於本週再訪韓國，與SK集團會長崔泰源、三星電子社長慶桂顯等半導體大廠高層會面，就AI晶片開發、供給合作方案進行商談。

相關公司並未證實這項消息，但業界多認為阿特曼此行是為發展AI技術必不可缺的高頻寬記憶體（HBM）等記憶體晶片供給、AI晶片設計技術等，強化與韓廠合作。

阿特曼去年訪韓時就曾表達對深度科技企業的興趣，並希望能與相關業者合作參與晶片開發。彭博之前報導，消息人士透露阿特曼已與多家大型投資機構會面，積極籌措建設晶圓廠資金。

從AI跨足晶圓製造，分析認為阿特曼可能是為在AI晶片上降低對輝達公司（NVIDIA Corp.）的依賴度。韓媒朝鮮Biz報導，消息指出阿特曼也在與日本、台灣、中東等地業者接洽，可能引發新一波半導體市占競爭。

業界人士指出，隨著AI晶片需求激增，這次合作可能會有多家業者參與，以「同盟」方式合作，但若與OpenAI建立緊密的平台合作模式，未來在智慧型手機等硬體應用上，也有可能因此受制於OpenAI。（編輯：郭中翰）1130123

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