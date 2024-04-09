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Arm新推出Ethos-U85 NPU 搶攻邊緣AI應用市場

2024/4/9 20:23
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（中央社記者張建中台北9日電）矽智財（IP）廠安謀（Arm）今天宣布新推出Ethos-U85 NPU網路處理器，搶攻工廠自動化和智慧家庭攝影機等邊緣人工智慧（AI）應用市場。

安謀台灣總裁曾志光表示，在物聯網（IoT）產品市場，AI是開發者關心的重點，因為AI才剛開始蓬勃發展，未來將會應用於各式各樣的裝置，包括收銀機、電腦網路攝影機及醫療裝置等。

Arm物聯網事業部亞太區IoT市場資深經理黃晏祥指出，Ethos-U85 NPU是Arm第3代因應邊緣AI的NPU產品，與上一代產品相比，Ethos-U85效能提升4倍，功耗效率提高20%。

Arm表示，Ethos NPU系列產品已有超過20家授權合作夥伴，包括英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、新唐和奇景光電等。

Arm還推出物聯網參考設計新平台Corstone-320，Arm指出，Corstone-320整合先進的嵌入式IP和虛擬硬體，可加速語音、音訊和視覺系統的部署，縮短邊緣AI裝置上市時間。（編輯：張良知）1130409

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