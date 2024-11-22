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陸媒：黃仁勳23日出席香港科大學位頒授儀式

2024/11/22 13:47
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（中央社台北22日電）陸媒鈦媒體21日報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於23日出席香港科技大學的榮譽博士學位頒授儀式，預計會發表演講，並有望在香港停留數天，這是黃仁勳相隔數年後首次以公開方式到訪中國。

香港科技大學此前公布，今年會向4人頒授榮譽博士學位，除了黃仁勳，還包括國際影星梁朝偉、2013年諾貝爾化學獎得主之一的李維特（Michael Levitt）、美國數學家芒福德（David Mumford）。頒授儀式將於23日舉行。

陸媒鈦媒體21日報導，黃仁勳將到香港科技大學參加此次博士學位授予儀式，預計還將發表演講。黃仁勳有望在香港停留數天，並將在香港科技園等地進行演講和參觀，及參與多個公開活動。

報導表示，這是黃仁勳相隔數年後首次以公開方式到中國。

2024年1月，黃仁勳參加了輝達北京、上海和深圳辦公室的內部年會，但沒有公開活動行程。

報導表示，美國持續對中國出口高科技半導體採取限制措施，影響輝達在中國的業務。

2022年10月7日，美國商務部突然推出新的出口管制規定，要求所有高性能半導體不可出口到中國。輝達的王牌晶片A100和H100在中國市場的銷路被切斷。

有分析機構指出，如果美國繼續強硬執行當前對中國的政策，未來5年輝達一些產品的占有率，恐怕將下跌30%。

報導表示，目前未知黃仁勳是否會藉由這次機會順路到訪中國大陸。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131122

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