AirPods 4實測 專家：新增主動降噪吸引果粉歸隊

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（中央社記者吳家豪台北12日電）蘋果新款無線耳機AirPods 4日前在台灣上市，3C科技專家實測後指出，蘋果把原本Pro系列耳機才有的主動降噪、適應性音訊、通透模式等功能，下放到入門款耳機，可吸引不適應Pro入耳式設計而選擇其他品牌耳機的果粉歸隊。

AirPods 4提供一般版本和主動降噪版本，後者首度在開放式設計的耳機中加入主動降噪功能，充電盒具備方便使用「尋找」功能的揚聲器。2款版本都內建H2晶片，採全新聲學架構，透過簡單的點頭或搖頭就能和語音助理Siri互動。

YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥對中央社記者表示，AirPods 4採開放式設計，周遭聲音不會完全隔絕，主動降噪效果相當於第1代AirPods Pro，但價格更低，性價比很高，AirPods 4新增的通透模式表現也很自然。

不過，壹哥提醒，AirPods 4耳機柄控制方式屬於力度感測，按壓耳機時比較容易移位，在使用體驗上與Pro機型相比多少有落差。

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他認為AirPods 4推出後，以新台幣6000元有找的價格來看，會直接影響其他品牌的入耳式耳機銷量，尤其是以往因為不適應AirPods Pro入耳式設計而選擇其他品牌耳機的果粉，這次AirPods 4給了他們一個歸隊的理由。

蘋果透過3D攝影測量與雷射測繪等先進建模工具，重新設計AirPods 4，外部比例和輪廓角度都得到改進，並提升佩戴舒適度，改善通氣和聲學效果；單次使用可提供5小時電池續航力，啟用主動式降噪功能時可達4小時。（編輯：林家嫻）1131212