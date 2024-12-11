Vision Pro開賣前實測 專家：上手容易

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（中央社記者吳家豪台北11日電）蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro將於17日在台灣開賣，目前可預約的免費體驗時段已全部額滿。3C科技專家搶先體驗實機後表示，Vision Pro操作手勢需重新學習，但跟蘋果其他產品類似，很容易上手。

Vision Pro搭載visionOS 2.1作業系統，支援繁體中文，售價新台幣11萬9900元起，有256GB、512GB和1TB儲存空間可選擇；除了Disney+等串流服務App、超過150部3D電影，台灣用戶還可以找到在地開發者提供的App，包括friDay、MyVideo和momo購物。

YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥接受中央社記者採訪說，過去使用虛擬實境（VR）相關裝置，可連接Windows作業系統電腦成為延伸產品，具有未來性；可是實際上在連接過程中會碰到很多問題，畢竟VR裝置和電腦往往來自不同公司，很多應用無法互相支援。

壹哥認為，蘋果的成功之處，在於擁有完整的生態系及封閉式系統，從手機、平板電腦到筆電，全部系統都自行打造，才有辦法做出Vision Pro。剛開始接觸Vision Pro，不會發現其他科技產品的影子，感覺是全新的劃時代產品。

壹哥實際體驗Vision Pro後發現，雖然要重新學習基本操作手勢例如點擊確定、拖曳和縮放視窗，但跟Apple Watch操作手勢相當類似；當轉動Vision Pro機身右上角旋鈕調整沉浸感時，也跟轉動Apple Watch數位錶冠的感覺很像，對於原本就是蘋果用戶的消費者很有熟悉感。

他也提到，從Vision Pro目前市場定位來看，比較適合科技愛好者、嘗鮮族及果粉，還有住家空間較小的單身貴族。如果以後推出平價版本，可以考慮稍微調降運算效能、機身改用較便宜的塑料材質，但顯示效果和音效不建議降規。

中央社記者今天實際體驗台版Vision Pro約50分鐘時間，相較於2月底在美國蘋果門市體驗時搭載visionOS 1.0作業系統，明顯感受到操作介面變得更細緻、反應更靈敏，搭配雙圈頭帶能有效分散重量，不像2月在美國體驗時僅30分鐘就覺得頸部負擔加重。

Vision Pro無法在配戴一般眼鏡的情況下使用，有近視的人如果預約免費體驗，除了配戴隱形眼鏡再前往之外，蘋果門市也備有儀器可以檢測眼鏡度數，再由工作人員提供相對應的蔡司鏡片，磁吸在Vision Pro提供體驗。

由於Vision Pro支援繁體中文，記者這次體驗也可以用中文向Siri下語音指令，例如關閉所有App。目前Vision Pro的浮空鍵盤輸入時，較適合單指操作，如果要輸入大量文字，用中文向Siri聲控會更加方便。

在Vision Pro上也能近距離觀看NBA等運動賽事和演唱會，透過宛如坐在場邊第一排的視角，帶來十足的臨場感。

整體而言，記者認為Vision Pro支援繁體中文後，無論操作介面或輸入方式都能更貼近台灣使用者習慣，幾乎能隨時隨地提供高度沉浸式個人娛樂，一般民眾就算目前沒打算購買，也值得預約免費體驗，感受一下未來電腦樣貌。（編輯：張良知）1131211

蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro將於17日在台灣開賣，日前開放免費預約一對一產品示範，目前可預約時段已全部額滿。中央社記者吳家豪攝 113年12月11日