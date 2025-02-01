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小行星2024 YR4如足球場大 2032年撞地球摧毀城市機率約1.6%

2025/2/1 21:29（2/1 21:50 更新）
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小行星示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
小行星示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）想像天空中出現1個巨大爆炸，釋放出廣島原爆數百倍的能量，伴隨幾乎跟陽光一樣強的眩目閃光，且掀起的強大震波足以將好幾英里範圍內的一切夷平。

法新社報導，這或許聽來像幻想中的世界末日，但1顆新發現且幾乎有1個足球場大的小行星，有大於1%的機率在約8年後撞上地球。

這樣的撞擊有可能帶來毀滅城市等級的破壞，不過還得看它撞到哪裡。科學家尚不驚慌，但持續予以密切關注。

行星學會（The Planetary Society）首席科學家貝茲（Bruce Betts）告訴法新社，現階段做法是「讓我們非常注意，讓我們投注盡可能多的資源來觀察」這顆小行星。

位於南美洲國家智利的柳樹天文台（El Sauce Observatory）在去年12月27日發現這顆代號2024 YR4的小行星，天文學家根據亮度估算它的直徑有40到90公尺寬。

到了跨年夜當天，美國國家航空暨太空總署（NASA）的代理行星防禦官法斯特（Kelly Fast）接獲這顆小行星的報告，它被判斷為「應予關切物體」。

此後，2024 YR4的風險評估等級持續攀升。國際小行星預警網（International Asteroid Warning Network，IAWN）也在1月29日發出備忘錄

根據NASA噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的最新計算，這顆小行星有1.6%的機率在2032年12月22日撞上地球。

國際小行星預警網的備忘錄指出，若2024 YR4果真撞上地球，可能發生爆炸的地點包括東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海和南亞等地的上空。

貝茲表示，如果爆炸發生在巴黎、倫敦或紐約的上空，「基本上會徹底摧毀整座城巿和周圍一些地區」。

不過專家強調，好消息是我們有充分時間來準備如何應對。

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NASA的「雙小行星改道測試」（DART）任務曾在2022年成功用1艘太空飛行器將1顆小行星撞偏其行徑軌道。帶領這項任務調查工作的約翰霍普金斯應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）行星天文學家李夫金（Andrew Rivkin）表示：「我看不出有何原因這次不會（再度）成功。」

比較大的問題反而是，一些主要國家是否在其國土不受威脅的情況下，還願意為這類任務提供資金。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1140201

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