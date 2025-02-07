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工研院研發Janus自動化網路控管技術 助提升資安

2025/2/7 17:16（2/7 17:26 更新）
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工研院研發Janus自動化網路控管技術，網通設備搭載Janus技術，即可快速監測並即時識別網路環境中的異常行為，能因應潛藏的攻擊預防資安威脅，應用於醫療、工業、關鍵基礎設施等保護，提升資訊安全。（工研院提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月7日
工研院研發Janus自動化網路控管技術，網通設備搭載Janus技術，即可快速監測並即時識別網路環境中的異常行為，能因應潛藏的攻擊預防資安威脅，應用於醫療、工業、關鍵基礎設施等保護，提升資訊安全。（工研院提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月7日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）工研院今天說，研發Janus自動化網路控管技術，能快速監測並即時識別網路環境中的異常行為，能因應潛藏的攻擊，預防資安威脅，應用於醫療、工業等，提升資訊安全。

工業技術研究院今天提供新聞資料指出，Janus自動化網路控管技術，採用微網段管理，透過在每個環節都要進行身分驗證和授權，微網段可提高控制性與可視化管理，精確區分每個網段設備所需的安全性層級，攻擊者難以在網路內橫向移動並破壞多個系統。

工研院表示，Janus部署在微網段網路內欲受保護的設備前方，即會自動化的收集相關的資訊，利用網路封包側錄及網路防火牆日誌，收集設備網路流量之輸入及輸出資訊，再利用相關演算法分析，以自動化針對個別主機設備的網路傳輸情況，產生網路防火牆白名單規則，達到無需人工值守的智能網路防護。

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工研院說，面對物聯網時代，網通設備搭載Janus技術，即可快速監測並即時識別網路環境中的異常行為，如在醫院案例測試中，Janus技術僅在4小時內即偵測到36萬筆潛在異常傳輸，成功預防資安威脅。

工研院表示，尤其在面對湧現的高流量時，能降低遭受潛藏的攻擊，提升保全數位安全，此技術也應用於醫療、工業、關鍵基礎設施等保護，掌握網路環境內的設備活動，守護數位安全。（編輯：李錫璋）1140207

#工研院
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