彭博：美Stargate首座設施配逾6萬顆輝達超級晶片

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（中央社記者張欣瑜舊金山6日專電）美國總統川普1月與企業宣布在美國打造AI基礎設施Stargate計畫。彭博新聞今天報導，該計畫當中的德州資料中心將搭載6萬4000顆輝達（NVIDIA）的GB200超級晶片，首批1萬6000顆晶片將於夏天部署完成。

美國政府致力確保在人工智慧（AI）領域的領導地位，川普（Donald Trump）上任隔天即宣布，美國科技公司OpenAI、甲骨文（Oracle）與日本軟銀集團將合資5000億美元（約16兆3250億新台幣）打造Stargate計畫，以德州資料中心為起點。

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士消息指出，位於德州阿比林（Abilene）的資料中心預計在2026年底前，安裝6萬4000顆輝達GB200晶片。

這僅是Stargate計畫當中的一部分，OpenAI先前曾表示，Stargate將擴展至10個站點。

6萬4000顆GB200晶片將分階段安裝，首批1萬6000顆預計在今年夏天安裝完成。

一名OpenAI發言人表示，正與甲骨文合作，負責阿比林資料中心的設計和交付，甲骨文負責營運當地建設中的超級電腦。甲骨文未回應置評請求，輝達拒絕發表評論。

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報導指出，美國企業正擴大配備輝達新一代晶片的運算能力，用於訓練和部署生成式AI模型。Stargate第一座設施配備的輝達AI晶片數量成本達數十億美元。

除德州資料中心外，OpenAI和軟銀集團團隊已在賓州、威斯康辛州、俄勒岡州考察其他資料中心的建置地點，鹽湖城（Salt Lake City） 也是可能地點之一。（編輯：陳慧萍）1140307