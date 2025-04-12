17Live導入AI 一張圖生成虛擬主播不再是夢

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯11日專電）隨手畫一張圖或輸入一張圖片，幾秒鐘便生成出電影海報或短片，這項技術在今年Google雲端技術會議吸引眾多人體驗。直播互動平台17Live技術副總經理徐永吉說，Gemini、Veo等AI模型讓虛擬主播有望更方便生成，且有喜怒哀樂表情。

以雲端運算技術為主的Google Cloud Next大會9至11日在美國拉斯維加斯舉行，今年以生成式人工智慧（AI）為核心，並將1939年電影「綠野仙蹤」重製搬上美國拉斯維加斯球形場館Sphere，打造圓弧形沉浸式體驗。

台灣業者包括國泰金控、KKday、17Live、91APP及多家公司和開發者參與會議。Google Cloud機器學習副總裁瓦達特（Amin Vahdat）在主題演講中也表示，企業對雲端服務需求上升，台積電等企業陸續使用Google方案來保護工作上重要資料。

17Live、KKday也與記者分享如何運用Google技術和平台大幅提升用戶體驗。

17Live擬導入AI模型 讓虛擬主播有喜怒哀樂

Google的AI模型Gemini系列，不僅處理文字，也能輸入輸出圖片、語音、影片等不同形式資料。台灣直播互動平台17Live技術副總經理徐永吉分享指出，17Live運用Gemini即時偵測應用程式狀態，識別用戶需求與系統穩定，提升用戶滿意度。

舉例來說，當用戶提出抱怨，17Live便需要改善系統，但逐一修改相當耗時，如此進行1至2年後發現成效相當有限，但Gemini可消化大量不同資訊，總結用戶想法，如此便能直接針對用戶最在意的點進行改善，僅需修改幾個問題，用戶滿意度即提升了30%。

徐永吉表示，未來在發展虛擬主播上將思考如何使用影片生成模型Veo來產生動作。原本要設計表情豐富的虛擬主播具一定難度，需有專業人員繪圖再進行錄製，但透過像Veo這樣的工具，餵給模型1張圖片再給予適當指令，也可讓虛擬主播有喜怒哀樂。

Google在這次會議期間也宣布，將文字轉音樂模型Lyria以預覽形式導入雲端平台，徐永吉說：「聽到之後非常驚豔，或許以後虛擬主播也能唱歌了。」

200名真人客服不夠用 KKday創建AI幫手

AI代理人（Agent）去年開始加速應用，可以想像它是各種「具備目標與行動能力的AI軟體幫手」，能根據指令、環境或自主判斷完成任務，常見應用為AI客服人員。

全球旅遊業者已廣泛採用AI代理技術，台灣旅遊線上平台KKday技術長陳閔煌分享，公司真人客服約200人，每月要服務上百萬人次，為解決客服人手不足痛點，導入了AI代理，使用Google工具僅花2週時間便打造出AI智能客服，幫助真人客服節省90%搜尋內部資料的時間。

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陳閔煌說，旅遊業客服人員經常處理改票、退票，未來希望擴大運用AI代理技術，讓一些標準作業程序能夠以自動化方式實現，幫助真人客服更快速處理用戶需求。

為解決多家公司、多種不同功能的AI代理人互動問題，Google推出開源的Agent2Agent協定，讓不同平台的AI代理人從孤立運行變成能夠彼此協作，整合生態系服務。（編輯：唐聲揚）1140412

Google的影片生成模型Veo，隨手畫作能生成精美電影海報。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年4月12日

直播互動平台17Live技術副總經理徐永吉說，Gemini、Veo等AI模型有望讓虛擬主播更方便生成，且有喜怒哀樂表情。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年4月12日