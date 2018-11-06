丁守中指民進黨執政時包電影 小野：人身攻擊

（中央社記者梁珮綺台北6日電）國民黨台北市長參選人丁守中指小野與吳念真包電影、包廣告，台北市長柯文哲競選總幹事小野今天在臉書回應，丁守中是進行人身攻擊，且並非每人都跟丁守中一樣，仍是舊思維。

丁守中下午在臉書貼文，指民進黨執政時期，就是小野呼風喚雨的時候，而綠營有2位影視天王，一個導演吳念真，另一個則是小野，一個包廣告，一個包電影，「民進黨執政時，文化圈子想活下去的，誰不巴著小野？因為小野巴著民進黨，小野是綠營文化的門神，真正基進側翼」。

對於小野拍影片支持民進黨高雄市長參選人陳其邁，丁守中認為，這樣的用心不用懷疑，該懷疑的是為什麼靠民進黨吃飯的文化門神挺柯文哲，而柯文哲之所以找小野擔任競選總幹事，「難道想的不是民進黨的選票？」

小野晚間在臉書貼文，主題是「我哭了」，認為丁守中指名道姓、用帶有情緒性的字眼罵他與吳念真，已是人身攻擊，尤其是針對非常無辜的吳念真，讓他內心極為悲傷。

小野在臉書介紹自己與吳念真的背景，並表示他在柯市府3年來都是無酬志工，當時丁守中要求他辭去文基會董事長與影視音教育機構校長職位時，他立刻做了，「不是每個人都像你想的那樣攀權附勢」。

小野說，他相當尊敬吳念真，因其小說得到很多文學獎、劇本得到太多金馬獎和國際獎項、舞台劇創造奇蹟，並且所有創作一本初衷、善用自己影響力為小人物發聲等等，甚至照顧偏鄉孩子，而且「不必依靠任何政黨的奧援生存」。

小野在文末表示，這是他回應丁守中人身攻擊的方式，也希望因此讓丁守中能相信，丁守中的思考方式是比較舊的思維方式，「並不是每個人都是這樣的」。（編輯：李錫璋）1071106