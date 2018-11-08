屏東選舉人數約69萬人 14日政見發表播出

屏東縣選委會8日表示，已開始印製5合1選舉選票，初估屏東全縣選舉人數69萬人，大概要印製1050萬選票。中央社記者郭芷瑄攝 107年11月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣選委會今天表示，已開始印製選票，初估全縣選舉人數69萬人，5合1選舉大概要印製1050萬選票；另外，選委會明天起展開縣長和縣議員公辦政見發表預錄，並於14日播出。

縣選委會表示，目前還沒有完全確定選舉人數，但初估約69萬人，全國性公投的選舉人數約71萬人，要印製的5合1選舉選票約1050萬張，含公投共有6種顏色的選票，選票昨天已開始印製。

由於屏東有部分縣議員參選人在號次抽籤後，因涉議長賄選案取消參選資格，選委會指出，這些參選人選票欄位只保留號次，照片、姓名等欄位都空白，選民如果投選空白欄位，都以「無效票」計算。

縣選委會明天也將展開縣長和縣議員參選人的公辦政見發表預錄，選委會表示，為了讓屏東有線電視台公益頻道來得及作業，今年採預錄方式，預錄影片在14日選舉活動展開日播出；縣長部分，上午9時將會先在youtube播出，觀昇電視台縣長的第一場播出是14日晚上7時。

屏東有線電視14日起每天上午8時、下午2時及晚上7時輪流播出縣長和縣議員政見發表。縣選委會表示，16日下午2時至5時將再舉辦一場縣長的政見發表，現場提供電視即時轉播。(編輯:孫承武)1071108