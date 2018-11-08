劉曉玫找9旬耆老勤練客語 承諾傳承客家文化

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫（後）的鳳林鎮後援會8日成立，劉曉玫首先用客語跟鄉親打招呼，獲得全場掌聲，並允諾若當選，將積極推展、保存客家文化。（劉曉玫競選總部提供）中央社記者李先鳳傳真 107年11月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫表示，將和中央一起推動客語學堂，邀請客語老師、耆老教小朋友客語和傳統客家文化；她94歲的客語老師每天指導糾正她，盼不久能說流利客語。

劉曉玫鳳林鎮後援會今天成立，縣議員游美雲、黃振富與民進黨花蓮縣黨部主委陳景豐等到場力挺。

劉曉玫首先用客語跟鄉親打招呼，獲得全場掌聲。她說，自己是客家女兒，最近請來一位94歲的老師教客語，每天考她、糾正她，希望有一天能夠用流利的客家話跟鄉親聊天。

劉曉玫說，鳳林是迷人的客家小鎮，花東縱谷也擁有許多客家聚落，若當選，要在縱谷打造客家文化廊帶，成為客家文化傳承的重心及客家體驗旅遊的重鎮。她還要整建、活化傳統客家聚落、菸樓等重要傳統建築。

她強調，將與客委會合作，逐步完成推動客語學堂，請專業的客語老師、耆老教小朋友們客語和傳統客家文化等。台九線上許多客家聚落分別有其歷史與故事，未來將聘請文史工作者調查研究，編撰客家文化故事，除保留傳承，也把這些故事作為題材行銷客庄、吸引遊客。

此外，她要加強推廣各項客家祭典、活動，例如鳳林百鬼夜行、鳳林長橋義民節、瑞穗鼓王爭霸戰等，都是行銷客庄體驗旅遊的賣點。

劉曉玫認為，文化的發揚與傳承必須有產業發展搭配，推動客家文化體驗觀光，要推廣客家黑糖等特色產業，參考日本沖繩的黑糖產業行銷方式，為鳳林鎮與縱谷地區客家聚落帶來更多利潤。（編輯：陳政偉）1071108