被指包廣告 吳念真：選舉期間歇斯底里

（中央社記者郝雪卿台中9日電）遭中國國民黨台北市長候選人丁守中指「包廣告」的導演吳念真今天表示，選舉期間就是歇斯底里，如同年年颱風侵襲前後，大家都有不同意見，但所有人生角度都是自己決定。

丁守中6日在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，綠營影視天王是吳念真與小野，呼風喚雨，一個包廣告，一個包電影，不亦樂乎。

現年66歲的吳念真上午在台中國家歌劇院出席記者會後受訪表示，心情還好，到這種年紀了，知道台灣選舉就是這樣，選舉期間就是歇斯底里，「我們又不是沒經過這個時代」。

他舉例說，台灣幾乎每年有颱風，颱風前從路徑判斷到會不會登陸、會不會放假，「來了就說真的來了，沒來也有人會怪為什麼要放假」，每人都有意見，但颱風後打掃環境，還是要各自生活。

「所有人生角度都是自己決定」，吳念真表示，所有生活都是自己掙來、拚來，「不是上面任何一個人教我們決定的，也不是候選人教我決定」。

「一路走過來，台灣百年音樂風華」灣聲樂團音樂會18日將於台中國家歌劇院演出，吳念真將在音樂會中以說故事方式詮釋歌曲。

吳念真表示，只是中間做個導引，與大家共享他聆賞後的感覺，也許做個提醒，觀眾可聽到早期流行歌曲到民歌時代、到最近某些感嘆。（編輯：李明宗）1071109