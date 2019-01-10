推廣雙語店家 台南辦英語宣傳影片競賽

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府今天舉辦「台南市英語友善店家英語宣傳影片徵選競賽活動」頒獎儀式，有參與的業者表示，希望未來增加上網投票等機制，讓店家更有參與感，也可增加市民討論度。

台南市副市長許育典致詞時表示，英語友善店家英語宣傳影片徵選競賽是由市民為店家拍攝英語宣傳影片，希望可以發揮拋磚引玉的功能，鼓勵更多市民用英語向全世界宣傳台南的美食與文化。

他說，雖然有些學生作品的拍攝技巧尚未成熟，但創意十足、相當用心；還有德國、馬來西亞的學生組隊參賽。希望往後進一步推廣，營造更友善的英語環境。

台南市政府第二官方語言專案辦公室副主任田玲瑚表示，過去招募業者參與英語友善店家計畫時，許多老闆以「沒有外國人上門消費」為由婉拒，招募過程相當辛苦。經過3年的累積，如今已建立口碑，店家參與度相當踴躍。市府帶頭與店家一起「拚經濟」，也希望讓外籍人士安心消費。

這次影片競賽金牌獎的拍攝對象、咖啡廳業者杜明鴻就表示，過去不曾有英文宣傳影片競賽，這次活動讓業者們感到新奇又有趣，希望能夠獲得消費者、外籍朋友們的青睞。期待市府未來擴大辦理，並增加上網投票等機制，讓店家更有參與感，也可增加市民對活動的討論度。（編輯：陳政偉）1080110