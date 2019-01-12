長笛音樂家蔡佳芬從政 推新北學參與式藝術

擁有長笛音樂家身分的新北市府文化局長蔡佳芬（圖），企圖串連與整合新北各地文化，建立起「新北學」，透過參與式藝術厚植新北城鄉豐富的人文底蘊。中央社記者黃旭昇攝 108年1月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）從台灣大學的學術殿堂與長笛音樂家的身分，化身新北市府文化局長，蔡佳芬企圖串連與整合新北各地文化，建立起「新北學」，透過參與式藝術厚植新北城鄉豐富的人文底蘊。

新任文化局長的蔡佳芬接受中央社訪問時表示，要建立台灣文化主體性，須由下而上，以人為主體自由發展與創造，她擬定未來4年的發展主軸為「全球匯新北、厝邊厚文化」，厚為厚植與扎根之意。

她說，透過不斷思辯與實踐、交流全球文化，形塑出新北文化共同的價值，建立新北文化主體性。除融入鄰里厝邊的生活文化，「參與式的藝術」是很重要的因素。

簡單的耳墜、一身寶藍色洋裝，今年42歲的蔡佳芬是鏡頭吸睛焦點，她與「新北市青年參與社造行動」記者會年輕藝術表演者、社造團體合影，媒體記者描述「她毫無違合感」。

實際上，她與新北是從坪林茶鄉的社區總體營造結緣。「北漂」的蔡佳芬是高雄市人，曾以管樂排名第一保送國立台師大音樂系。她於1999年赴美國耶魯大學攻讀長笛演奏碩士，2008年取得紐約市立大學音樂藝術博士，是國內知名的長笛演奏音樂家。

接受中央社訪問時，蔡佳芬侃侃而談，時而將訪談拉回要表達的文化理念與施政主軸。學古典音樂出身，她認為音樂不僅在演奏殿堂分享，更應深入民間尋找深層的音律底蘊。

基於此理念，蔡佳芬一頭栽進坪林，在傳統的「相褒歌」找到台灣音樂的DNA。 七字一句的隨性對唱，音階與律動的特色吸引她，投入田野調查訪談將失傳的相褒歌坪林王菊英、石碇陳好夫等耆老。

蔡佳芬說，從小受古典音樂訓練，但當全球巡迴演出時思考如何表現台灣的傳統代表性音樂。因緣參加台大「食養城市人文農創計畫」，投入茶鄉為坪林創作當地的歌。

「相褒歌」是民間文學瑰寶，可說是台語的山歌，通常是男女互相吟唱，或採茶時即興填詞演唱的歌謠。蔡佳芬深入研究起源與曲調，與作曲家黃俊達合作改編古調，融合現代音樂元素創作「聽見坪林」新曲。

提到相褒歌，蔡佳芬眼睛一亮，她說，在台語專家林金城收錄的「坪林相褒歌」書中，看到歌詞蘊含先民的生活智慧與情感，作為創作長笛、吉他與合唱曲目的靈感。

蔡佳芬於2017年在蘆洲舉辦「褒．種茶—相褒歌創新互動公益音樂會」，與坪林國中校長歐志華、坪林國中、國小學生聯合演出，時任新北市副市長侯友宜在台下聆賞，未料成為日後蔡佳芬被延攬為侯團隊的機緣。

從音樂家轉換跑道，原不在蔡佳芬的生涯規畫，但她自己參與過新北市「淡聲音樂節」，以音樂帶動社會創新，喚醒現今世代對淡水河的重視，以科技結合音樂，翻轉人們以往對歷史、地理及文化的想像。

原任職台大創新設計學院助理教授，蔡佳芬說，音樂家除了藝術更應思考可為社會做些什麼，創新不只是視覺與影像更是生活，她也會將參與式藝術的理念，帶入往後的「新北學」文化主軸。（編輯：張銘坤）1080112

簡單的耳墜、一身寶藍色洋裝，今年42歲的新北市文化局長蔡佳芬（後右4）是鏡頭吸睛焦點，她在新北市青年參與社造行動記者會上與青年團體合影，媒體記者描述她「毫無違和感」。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月12日