柯文哲陳思宇騎鐵馬到社子島 盼翻轉持續發生

無黨籍台北市立委補選參選人陳思宇（前白衣者右）12日與台北市長柯文哲（前白衣者中）從大同區一路騎單車到社子島，盼以最實際的方式讓西區翻轉持續發生。（陳思宇競選團隊提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年1月12日

（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市立委補選，「柯家軍」的無黨籍參選人陳思宇，今天與台北市長柯文哲從大同區一路騎單車到社子島，騎了大約3小時，想用最實際的方式讓西區翻轉持續發生。

陳思宇表示，之所以選擇大同區為起點，是因為她接觀光傳播局長時，柯文哲給她的第一個任務就是「沒有圍牆的城市博物館」，大稻埕是其中之一；而終點在社子島，則是在拜票過程中有許多當地民眾表達期待與支持，「所以跟市長從西區出發到社子島，讓西區翻轉持續發生」。

昨天柯文哲與陳思宇在寧夏夜市辦「千歲宴」募款，媒體關心募款進度，陳思宇表示，她忙到還沒有時間看後台數據，會由競選辦公室統一說明，而柯文哲笑說「其實我覺得比較像推廣千歲宴」，還稱讚這主意不錯。

陳思宇表示，推動募資是想讓民眾有參與感，「選舉從來都不是一個人的事情」，也承諾這次選戰的所有帳目都會公開透明、供大眾檢驗，也堅持不放看板、不插旗子，要帶進新的選舉文化。

柯文哲表示，對他而言選舉是改變社會文化的社會運動，要帶來新觀念新價值，「如果像傳統那種，樁腳排排站、旗子搖一搖，對台灣的政治也沒有甚麼正面的發展」。

隨著內閣總辭，對大巨蛋一案的處理，柯文哲指出，自然會有新的人接手相關事務，並不擔心影響大巨蛋。（編輯：張銘坤）1080112