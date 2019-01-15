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台北台北亮晶晶 燈節主角豬寶亮相

最新更新：2019/01/15 15:47

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北燈節將於2月16日登場，主題為「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」，台北市觀傳局今天公布主視覺以及主角「豬寶」，局長劉奕霆表示，主燈將以「豬寶」造型做發想。

台北燈節將在2月16日至24日舉行，地點一樣在西門町一帶，觀傳局下午公布台北燈節主題、主視覺以及「豬寶」造型，設計師是曾為天后張惠妹、天王陳昇與伍佰創造出多張經典唱片封面設計的AKIBO李明道。

李明道說，「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」的由來是經典童謠「一閃一閃亮晶晶」，希望全台北市民在燈節欣賞美麗燈飾、看精彩表演之餘，也為自己許下一個新年夢想，新的一年也有一顆單純、善良的心。

劉奕霆受訪時表示，西區門戶計畫已完成，今年燈節將擴大範圍，從西門紅樓沿著中華路到台北車站旁的行旅廣場，「去年有350萬人次到訪燈節，希望今年能突破400萬人次」。

副市長鄧家基致詞時表示，去年與106年的台北燈節配合西區門戶計畫，進行軸線翻轉，帶動地方經濟與觀光發展，隨著西區門戶計畫階段性完成，今年燈節融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，除展現西區傳統歷史風華，也融合不同世代與國際化概念。

李明道說，主視覺以西區三大古廟為靈感，加入繁華的廟宇雕飾與早期花燈的製作風格，打造熱鬧歡騰的地方電子花車特色，另外也加入西門町塗鴉文化及傳統燈籠結構，讓西門町充滿閃閃亮亮的華麗節慶風格，有「鬧元宵」熱鬧感。

而主角「豬寶」取自「珠寶」的諧音，李明道說，希望民眾在接下來一整年可以金銀珠寶滿堂收。

棒球明星張泰山則在宣傳片中亮相，他今天也出席記者會，並把帽子拿掉，笑說自己的頭與「台北台北亮晶晶」相呼應。（編輯：李錫璋）1080115

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