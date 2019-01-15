侯友宜：捍衛婦幼安全 不允許發生家暴事件

新北市長侯友宜（前右）15日在三重區出席活動受訪時，呼籲市民若有發現家暴事件，當事人若隱忍，也請鄰居熱心通報舉發及時預防，不要再度發生類似肉圓男家暴案件。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市長侯友宜今天表示，對於因肉圓未加辣而毆打妻兒事件，受害母子已獲核發緊急保護令。市府捍衛婦幼安全，也絕對不允許發生家暴事件，並從嚴追究不寬貸。

侯友宜今天上午在新北市三重受訪時表示，「肉圓男家暴案」受虐母子的保護令已申請核發，家暴者不可以接近案主，今天也會約談家暴者發生的原因，如果有酗酒也會要求戒酒癮。

侯友宜呼籲市民，如果有發現家暴事件，當事人若隱忍，也請鄰居熱心通報舉發及時預防，不要再度發生類似肉圓男家暴案件。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今天表示，市府一直提倡雞婆精神，呼籲全民共同守護兒少安全。家防中心今天下午已約訪林姓男子並深入訪談，若進一步確認暴力發生原因與酗酒有關，將會要求林男進行戒癮治療。

許芝綺表示，家防中心已與受害母子及家屬完成會談並進行安全計畫，包含後續照顧、法律扶助協助。目前林男妻兒已暫回親屬家照顧，未來若林妻訴請離婚，母子獨立生活，社會局將提供必要的協助。

社會局長張錦麗說，依據國內外研究，男女受暴比例約為1：9，女性常淪為家庭暴力或親密關係暴力的被害者，受暴婦女多無業或家庭主婦，經濟難獨立自主，常無奈返回受暴環境，平均要歷經5至7年，才會真正向外求救以尋求自立。

張錦麗表示，受暴家庭請讓專業社工協助處理。民眾雞婆多一點，家暴或社會問題就會少一點。新北市建構暴力防治服務，建制家庭暴力三級預防機制，一通113的報案電話，有時就能挽救一個小孩。（編輯：李錫璋）1080115