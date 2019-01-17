複合式社區長照便利店 銀光咖啡館開幕

新北市首家長照創新服務據點「銀光咖啡館」17日下午在板橋區開幕，特別邀請走過八仙塵爆的生命鬥士黃博煒（中）到場，擔任咖啡館第一名客人。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）位於社區的長期照顧據點「銀光咖啡館」今天開幕，將提供居家照護的諮詢、一站式的整合評估。複合式咖啡館提供餐飲服務，讓居民接受和融入，理解長照機構不再是冷冰冰的單位。

新北市首家長照創新服務據點「銀光咖啡館」今天下午在板橋區開幕，由市長侯友宜、承辦的「到咖手長照機構」營運長洪莉茜一起揭牌。

新北市府衛生局專門委員陳玉澤接受中央社記者訪問表示，銀光咖啡館提供咖啡等輕食，更重要的是它融合長照2.0的社區整合型服務中心（A 級據點），與巷弄長照站（C 級據點），成為複合式社區長照的便利店，展現提供民眾整合、多元的照顧服務量能。

銀光咖啡館位於板橋府中青年社會住宅一樓，除提供社區居家照顧、喘息服務外，也將邀請樓上承租社會住宅的青年一起「青銀共餐」，不但讓咖啡館成為社區廚房，幫年輕上班族準備餐點，更讓青銀交誼理解銀髮族的需求。

陳玉澤說，長照機構須融入社區，讓需求者「找得見、看得到、用得著」，以往，被照顧者家屬向市府衛生局長照管理中心洽詢，如今，可直接在據點申請服務與評估，不必再費時費工轉一手。

陳玉澤表示，這項整合發展符合社區需求的小規模、多元化社區照顧服務模式，是洪石數位生活公司規劃，結合團隊內的護理師、職能治療師、居家護理師等，成立「到咖手長照機構」。

咖啡館同時讓在宅有生活照顧經驗的女力，與身陷職家兩頭燒的上班族，在社區互相「到咖手（台語，協助幫忙）」。

中高齡再就業及女性人力資源，提供長輩陪伴照顧服務；甚至受訓後可執行治療師的認知、懷舊、手工藝等復能計畫，可強化失智長者的認知、降低家屬的照顧負擔。

開幕活動特別邀八仙粉塵爆受傷截肢復健的生命鬥士黃博煒，擔任咖啡館第一位客人。侯友宜如老友般親切問候黃博煒，並提供水餃給他吃，黃博煒致贈簽名書給侯友宜。

侯友宜致詞表示，新北市高齡人口突破53萬人，規劃的長照多元在地創新服務，可讓長輩有舒適安心的去處，享受在地安老。未來將不斷推廣社區型照護服務，幫助需被照顧的長輩，也讓照顧者得到喘息機會。（編輯：張銘坤）1080117

新北市首家長照創新服務據點「銀光咖啡館」17日下午在板橋區開幕，由市長侯友宜（中）、承辦的「到咖手長照機構」營運長洪莉茜（左）、衛生局長陳潤秋（右）等人一起揭牌。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年1月17日