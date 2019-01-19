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雲縣2女童失蹤 婦幼平台緊急救援尋獲安置

最新更新：2019/01/19 11:17

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）雲林縣一對年齡7歲、5歲的姊妹，被情緒不穩的母親從學校帶走後失聯，雲林地區婦幼保護聯繫平台獲報，由檢察官指揮緊急搜尋，所幸順利尋獲，交由雲林縣政府社會處安置。

雲林地檢署今天發布新聞，主任檢察官黃怡華指出，檢察官吳文城指揮雲林縣警察局西螺分局，結合雲林縣政府社會處，在昨天下午順利尋獲遭情緒不穩、揚言同死的母親帶走的一對姊妹。

雲林檢方調查，西螺鎮一名37歲女子離婚後，獨立撫養與前夫所生的2名女兒，因其情緒不穩，以兒童及少年福利與權益保障法評估屬於高風險家庭，由雲林縣政府依規定提供關懷服務。

雲林縣政府社會處在16日下午接獲通報，這名女子透過通訊軟體向房東表達輕生之意，打算帶2名小孩尋短，並已分別將孩子從就讀的學校及幼兒園帶走，與親友失聯，去向不明。

兒保社工與這名母親聯繫未果，擔心女童安危，在17日傍晚6時左右，透過雲林地區婦幼保護聯繫平台通報雲林地檢署，由檢察官吳文城指揮員警配合縣府社會處緊急搜尋，終於在18日下午2時左右尋獲這名母親及2名女童

黃怡華指出，這名母親及2名女童經由員警與縣府社會處社工確認人身安全，由社會處依照兒少法評估緊急安置，後續積極介入母親及幼童身心安撫、恢復就學等處理。

雲林地區婦幼保護聯繫平台於民國106年12月19日成立，整合檢察署、法院、警政、社政、戶政、衛政、醫療、教育、監獄、社會福利團體等，以主動積極策略及早尋得失蹤兒少或提供家庭預先保護服務，避免兒少處於不良生長環境或遭傷害，協助回歸正常生活。

黃怡華表示，雲林地區婦幼平台運作期間，曾在去年4月兒童節前夕，在高雄市及時救援失蹤4年的一對兄弟，交由雲林縣政府社會處緊急安置，如今婦幼平台再度緊急救援尋回一對姊妹，期盼女童早日恢復正常生活與就學。（編輯：陳俊碩）1080119

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