雲縣府：飼料養豬補助 32家申請

雲林縣政府19日表示，農委會推動廚餘養豬轉型，採取飼料差額補貼措施，申請作業提前至1月31日截止，縣府已積極向養豬業者宣導了解。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 108年1月19日

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）雲林縣政府今天表示，行政院農業委員會推動廚餘養豬轉型，採取飼料差額補貼措施，原訂3月31日截止申請，現提前至31日截止。縣內至今有32家申請補助，正積極宣導及輔導。

雲林縣政府農業處指出，行政院農委會在16日的非洲豬瘟中央緊急應變會議宣布，加速推動廚餘養豬轉型，改飼料養豬的飼料差額補貼申請期限，提前至31日截止，但退場（離牧）補助受理仍維持至3月31日止。

雲林縣農業處長張鴻猷表示，廚餘轉用飼料養豬申請飼料差額補助每頭豬隻新台幣2200元，從2日開始受理，截至18日為止，縣內已有32家申請。縣內用廚餘養豬有68家，已有近半數申請飼料補助。

張鴻猷指出，申請飼料差額補助截止期限提前，已積極宣導養豬業者瞭解，輔導轉型並協請儘速申請。至於是否申請補助，由業者自行決定，因為部分僅養豬數十頭或10頭以下的業者，雖已轉用飼料，但可能覺得申請手續麻煩而放棄。相關申請訊息或表件，可上網雲林縣政府網站查詢。（編輯：戴光育）1080119