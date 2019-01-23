無現金多元支付 雲林擬打造商店街帶動消費

雲嘉南四縣市提案向經濟部工業局爭取通過「無現金大學生活城計畫」，23日下午在斗六行啟紀念館舉行招商說明會，雲林縣將在斗六、虎尾打造行動支付商店街。中央社記者葉子綱攝 108年1月23日

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）雲嘉南四縣市提案向經濟部工業局爭取通過「無現金大學生活城計畫」，計畫團隊今天在雲林斗六舉行招商說明會，縣府表示，將在斗六、虎尾打造行動支付商店街帶動消費熱潮。

雲林斗六區招商說明會下午在斗六行啟紀念館舉行，吸引太平老街、雲林溪美食廣場周邊商圈店家、宮廟等出席，雲林縣府計畫處、斗六市公所、中華電信雲林營運處、中華電信數據分公司、銀行界、電子票證及相關科技業者、台灣資料科學公司等與會；虎尾區招商說明會2月14日上午10時在虎尾鎮多功能活動中心舉辦。

雲林縣政府計畫處資訊管理科長林欣生指出，希望藉由無現金大學生活城計畫，鼓勵投資達到永續經營，引進多元支付，讓生活更便利。

他說，雲林縣將打造行動支付商店街，透過手機行動支付的多元PAY、信用卡、電子票證的悠游卡、一卡通、甚至正在規畫的TWPAY或其他多元支付，達到無現金消費環境，由於大學生對科技接受度高，希望以無現金大學生活城概念推廣，吸引商家加入拓展消費。

林欣生表示，雲林縣將在斗六市太平老街、民生南路到雲林科技大學生活圈，打造無紙鈔的行動支付商店街，虎尾鎮將以虎尾科技大學生活圈規畫消費軸線，不只大學生享受無現金生活城，也會吸引遊客促進消費。

與會商家對這項計畫充滿高度興趣，紛紛提出商家需求、有何優惠等問題，其中，有業者提出遠端異地消費支付或業者訂貨匯款方便性、廟宇提出民眾捐香油錢可能查稅每筆全都紀錄、免用發票或攤販業者也是擔心每筆消費紀錄逃不掉等，成為計畫推廣要解決的問題。（編輯：翁翠萍）1080123