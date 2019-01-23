春節新北運動中心4天半價 博館走春扭蛋好運

新北市政府23日公布豬年走春系列活動，設計3大主題以趣味活動讓民眾歡度春節，其中「扭蛋轉好運」準備近萬顆扭蛋，中獎機率高達9成。市長侯友宜（中）在記者會上聆聽扭蛋裡的聲音。中央社記者黃旭昇新北攝 108年1月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市政府體育處今天宣布，春節初二到初五，13座國民運動中心體適能及游泳池一律半價優惠。新北各博物館與風景區也推出走春活動，近萬顆扭蛋的中獎機率高達9成。

新北市長侯友宜今天下午視察三重國民運動中心時表示，今年春節連續假期共有9天，為鼓勵市民多運動，13座國民運動中心在2月6日至9日（春節大年初二到初五），體適能及游泳池門票都半價，還推出13款獨家限量紅包袋。

新北市政府文化局與秘書處今天公布豬年走春系列活動，邀台灣藝術大學團隊設計市府春節裝置，新春福袋以衝刺的小山豬，代表新年向前衝。

市府文化局長蔡佳芬表示，包含鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館、林本源園邸、空軍三重一村、府中15及新北市立圖書總館，設計三大主題以趣味精彩活動讓民眾歡度春節。

其中「扭蛋轉好運」準備近萬顆扭蛋，中獎機率高達9成，還有隱藏版的加碼禮，有知名飯店餐廳禮券。

市府行政園區以「好運D家」為主題，佈置可愛的豬裝置，市府秘書處表示，春節布置希望帶來滿滿的祝福。

侯友宜除下午在三重國民運動中心體驗運動設施，也在主持文化局與秘書處記者會時表示，「豬事大吉」福袋設計十分可愛，封面是充滿活力的小山豬，內卡的「吉」字結合豬鼻子與拾圓硬幣，整體充滿豬年的喜氣。（編輯：李錫璋）1080123