謝龍介否認支持一國兩制 綠批行騙手法

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市議員謝龍介透過臉書否認說過支持一國兩制，他今天表示，「九二共識，一中各表」向來是中國國民黨一貫的立場。民進黨台南市黨部則批評這是謝龍介行騙兩岸的兩面手法。

謝龍介1月3日帶著交流團到中國大陸行銷賣水果，為期8天。中國媒體報導，謝龍介支持「九二共識」、「一國兩制」、「兩岸和平統一」。

謝龍介昨晚透過臉書指出，面對兩岸，他的立場是「九二共識，一中各表」，在兩岸和平的前提下，互相合作，共創兩岸雙贏。

謝龍介在臉書上說：「請大家發揮柯南的精神推斷一下，倘若謝龍介有說支持一國兩制這種話，我的『好朋友』應該早開記者會，邀請大家一起找『謝龍介』的碴了」。

謝龍介今天告訴中央社記者，「九二共識，一中各表」，向來是國民黨的一貫立場，兩岸如何走，他支持總統蔡英文去談。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今天則發布新聞稿指出，這是謝龍介行騙兩岸的政客慣用兩面手法，一邊在中國喊統一，又一邊在台灣喊各表。

蔡麗青表示，自從中共領導人習近平發表對台談話後，兩岸已經沒有各表空間，希望謝龍介認清現實，不要再說什麼「一中各表」的話術。

蔡麗青呼籲謝龍介不要在中國說一套，在台灣又講另一套，用兩面手法行騙兩岸，賺取自己的政治利益。前總統馬英九執政8年親中路線的挫敗，已是血淋淋的教訓，她奉勸謝龍介別再走馬英九的老路。（編輯：陳俊碩）1080124