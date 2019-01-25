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嘉縣年節食品安全稽查 2件標示不符

最新更新：2019/01/25 17:41
農曆春節將至，嘉義縣政府消保官25日會同衛生局人員前往傳統市場、大賣場等處稽查，共查核270件年節食品，其中2件標示不符，追查來源均屬外縣市。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年1月25日
農曆春節將至，嘉義縣政府消保官25日會同衛生局人員前往傳統市場、大賣場等處稽查，共查核270件年節食品，其中2件標示不符，追查來源均屬外縣市。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年1月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）因應農曆春節，嘉義縣政府消保官今天會同衛生局人員前往傳統市場等處稽查，共查核270件年節食品，其中2件標示不符，追查來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局處理。

縣府消保官今天與衛生局人員分別前往傳統市場、大賣場進行年節食品標示及販售食品源頭聯合稽查，查核項目包括臘肉香腸、水產乾貨、年糕製品、醃製蔬菜等，共查核270件，其中2件標示不符。

衛生局指出，未依食品安全衛生管理法規定標示者，除下架回收改正外，最高可裁處新台幣300萬元罰鍰。另外，為防堵非洲豬瘟入侵，嚴格稽查傳統市場豬肉產品，都有清楚標示來源。

嘉義縣衛生局長祝年豐提醒民眾，選購醃漬、乾貨時，應選擇接近食物原色食品，不宜挑選色澤鮮豔或過於潔白產品，並注意是否完整標示；挑選魷魚絲、牛肉乾、開心果等散裝年貨時，注意是否加蓋，確保食品新鮮及安全衛生。

另外，衛生局於1月初曾啟動第一波稽查行動，分別前往傳統市場、大賣場、南北貨商行、食品製造場所進行食品抽驗，共抽驗119件，檢驗項目為防腐劑、漂白劑、硼砂、農藥殘留等，其中1件「南投上等山蕉」檢出農藥殘留不符規定，移請所轄縣市衛生局查辦。（編輯：黃世雅）1080125

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