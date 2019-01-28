彷彿曼哈頓 青年路懸日再現美景

高雄市青年路路幅不寬，每年10月底到11月初，以及1月中下旬都會出現落日映照青年路的自然奇景，很有「曼哈頓懸日」的感覺，28日傍晚出現的美景也相當吸睛。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年1月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）「曼哈頓懸日」全球聞名，高雄市青年路每年也會出現兩次懸日奇景；今天傍晚美景再現，讓路過的人車都為之驚豔，也讚歎「青年路懸日」抖落一地熱情浪漫，交通一度壅塞難行。

高雄市青年路路幅不寬，而且還有路邊停車，每年10月底到11月初，還有一月中下旬都會出現落日映照青年路的自然奇景，很有「曼哈頓懸日」的感覺；「青年路懸日」因為夕陽映照抖落一地嫣紅浪漫，近年已吸引很多攝影行家紀錄瞬間的美景，市府還接連「封街」舉辦活動，為城市增添話題和魅力。

今天傍晚5時30分到44分許，嫣紅的夕陽將大地渲染成一片熱情火紅，車流放慢速度、行人佇足欣賞拍照，許多汽車趁著紅燈打開車窗，拿出手機迫不及待的紀錄懸日美景。

有青年路傢俱街業者為確保用路人安全，在文橫路設安全防護，封街做交通維持，讓民眾安心的拍照。

短短的十餘分鐘懸日奇景再成話題，並為高雄的美景奇觀再添一筆。（編輯：黃世雅）1080128