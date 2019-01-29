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嘉義新低碳運具轉運中心啟用 提供遊客多元服務

最新更新：2019/01/29 12:06
嘉義高鐵站對面的新低碳運具轉運中心29日掛牌啟用，，嘉義縣長翁章梁（右3）示範使用汽車充電站設備。中央社記者黃國芳攝　108年1月29日
嘉義高鐵站對面的新低碳運具轉運中心29日掛牌啟用，，嘉義縣長翁章梁（右3）示範使用汽車充電站設備。中央社記者黃國芳攝　108年1月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義高鐵站對面的新低碳運具轉運中心今天掛牌啟用，縣長翁章梁表示，除整合電動二輪車、電動汽車等綠能運具外，中心更串聯嘉義主要觀光景點，提供遊客多元服務。

翁章梁指出，嘉義縣原有的低碳轉運中心地點為臨時設施，為服務更多遊客，縣府向中央爭取經費，在高鐵站正前方興建嶄新的低碳運具轉運中心，並於今天掛牌啟用。

翁章梁表示，縣府委託民間業者營運新低碳運具轉運中心，除自行車外，轉運中心進駐GOGORO、三陽電動機車，並建置電動機車充電站、LUXGEN（納智捷）直流電充電站、TESLA特斯拉跑車超級充電站等低碳能源補給設備。

此外，在轉運中心內提供GOGORO電動機車租借服務，配合太保、朴子、民雄、大林等地設置的電池交換站，大幅提升旅程續航力，讓低碳輕旅行更落實。轉運中心也提供旅客行李運送服務，不用帶著行李出遊，可以輕鬆自在遊玩。

翁章梁說，新低碳運具轉運中心兼具旅客詢問中心，提供外地旅客來嘉義遊玩的各項資訊服務，包括美食餐廳、各地特產、飯店民宿等旅遊指南。

翁章梁表示，轉運中心也有提供7人座電動汽車預約包車服務，遊客搭乘高鐵到嘉義，可暢遊故宮南院、蒜頭糖廠、布袋高跟鞋教堂等景點，更結合各鄉鎮逐步設置的電動汽機車充電站，將嘉義縣打造成一個低碳環保、永續便利、樂活城市。（編輯：陳俊碩）1080129

嘉義高鐵站對面的新低碳運具轉運中心29日掛牌啟用，嘉義縣長翁章梁試駕充電完成的特斯拉（Tesla）跑車。中央社記者黃國芳攝　108年1月29日
嘉義高鐵站對面的新低碳運具轉運中心29日掛牌啟用，嘉義縣長翁章梁試駕充電完成的特斯拉（Tesla）跑車。中央社記者黃國芳攝　108年1月29日
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