蘭陽戲劇團預算遭刪 林姿妙：盡量助爭取資源

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）蘭陽戲劇團預算遭宜蘭縣議會刪除，恐將解散。宜蘭縣長林姿妙今天說，盡量為劇團爭取資源，也盼劇團多爭取演出機會增加收入。戲劇團指出，縣府會向中央爭取更多資源。

蘭陽平原是歌仔戲的發源地，基於維護、推廣歌仔戲表演藝術的使命，宜蘭縣政府於1992年成立的第一個公立本土劇團，也就是蘭陽戲劇團，希望藉由公家資源的投入，延續歌仔戲的命脈；但部分縣議員在去年底認為，蘭陽戲劇團近年來定位不明、人才流失，發展受到侷限，刪除戲劇團今年所有的新台幣1180萬元預算，這也代表戲劇團恐面臨解散命運。

「在合情、合理、合法的範圍內補助，但補助並非無限上綱」林姿妙上午在縣府受訪時說，歌仔戲是宜蘭、台灣的傳統文化，縣府捍衛傳統文化立場不變，但也希望蘭陽戲劇團內部多加自我整頓、管理。

她表示，過去蘭陽戲劇團每場對外演出要價不低，許多廟宇活動無力負擔，縣府除盡量為劇團爭取資源外，也希望劇團以合理價格、「薄利多銷」增加劇團自己的收入，不能一直依賴縣府全額資助。

兼任蘭陽戲劇團長的宜蘭縣文化局長宋隆全說，為求保留劇團，縣府日前已向文化部緊急申請一筆200萬元補助，近期已核撥，暫解燃眉之急。文化部長鄭麗君預計在農曆春節過後訪視宜蘭時，將順道慰問劇團團員並了解劇團整體運作，屆時縣府會再向中央爭取更多資源，為保存傳統文化共同努力。（編輯：李錫璋）1080129