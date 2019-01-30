這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病
生活

春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔
生活

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔

巴西水壩潰決死傷慘 全球近30年最嚴重礦壩災難
國際

巴西水壩潰決死傷慘 全球近30年最嚴重礦壩災難

為自閉盲兒轉述賽況 巴西足球迷媽媽爆紅
國際

為自閉盲兒轉述賽況 巴西足球迷媽媽爆紅

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

春節遊金九 瑞芳警實施台62交通截流

最新更新：2019/01/30 15:21
春節連假將至，新北市金瓜石與九份每年都會湧入大量車潮，瑞芳警分局將實施「交通截流導引、替代、接駁措施」，必要時會在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口實施控管，將車輛引導至瑞濱出口。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月30日
春節連假將至，新北市金瓜石與九份每年都會湧入大量車潮，瑞芳警分局將實施「交通截流導引、替代、接駁措施」，必要時會在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口實施控管，將車輛引導至瑞濱出口。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月30日

（中央社記者王朝鈺新北市30日電）春節連假將至，新北市金瓜石與九份每年都會湧入大量車潮，瑞芳警分局將實施交通截流導引等措施，必要時會在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口控管，將車輛引導至瑞濱出口。

警方表示，這項「交通截流導引、替代、接駁措施」主要為下台62線快速道路前往九份的瑞芳市區明燈路、台2丁線瑞八公路等平面道路壅塞時，必要時會視情況，預先在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑交流道）實施控管，以交通錐與告示牌封閉匝道，配合員警指揮手勢，將車輛引導至瑞濱出口。

警方指出，車輛將導引行駛台2線至金水公路往金瓜石，或將車輛停放在水湳洞停車場，搭乘接駁公車上山旅遊；由於台2線濱海公路也是前往宜花地區主要替代道路，警方將針對往返宜蘭車潮，於尖峰時段加派警力執法，並引導車流利用替代道路紓解車潮。

瑞芳警分局長陳良德表示，春節期間將投入大量警力疏導交通，除希望民眾體恤警察同仁辛勞，不吝給予鼓勵外，也請駕駛人配合相關措施。（編輯：李錫璋）1080130

地機族