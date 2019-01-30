春節遊金九 瑞芳警實施台62交通截流

春節連假將至，新北市金瓜石與九份每年都會湧入大量車潮，瑞芳警分局將實施「交通截流導引、替代、接駁措施」，必要時會在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口實施控管，將車輛引導至瑞濱出口。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月30日

（中央社記者王朝鈺新北市30日電）春節連假將至，新北市金瓜石與九份每年都會湧入大量車潮，瑞芳警分局將實施交通截流導引等措施，必要時會在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口控管，將車輛引導至瑞濱出口。

警方表示，這項「交通截流導引、替代、接駁措施」主要為下台62線快速道路前往九份的瑞芳市區明燈路、台2丁線瑞八公路等平面道路壅塞時，必要時會視情況，預先在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑交流道）實施控管，以交通錐與告示牌封閉匝道，配合員警指揮手勢，將車輛引導至瑞濱出口。

警方指出，車輛將導引行駛台2線至金水公路往金瓜石，或將車輛停放在水湳洞停車場，搭乘接駁公車上山旅遊；由於台2線濱海公路也是前往宜花地區主要替代道路，警方將針對往返宜蘭車潮，於尖峰時段加派警力執法，並引導車流利用替代道路紓解車潮。

瑞芳警分局長陳良德表示，春節期間將投入大量警力疏導交通，除希望民眾體恤警察同仁辛勞，不吝給予鼓勵外，也請駕駛人配合相關措施。（編輯：李錫璋）1080130