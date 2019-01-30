這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病
生活

春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔
生活

別再說高雄是文化沙漠 衛武營藝文中心令外媒驚豔

巴西水壩潰決死傷慘 全球近30年最嚴重礦壩災難
國際

巴西水壩潰決死傷慘 全球近30年最嚴重礦壩災難

為自閉盲兒轉述賽況 巴西足球迷媽媽爆紅
國際

為自閉盲兒轉述賽況 巴西足球迷媽媽爆紅

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

西半部空氣品質不良 中市府啟動二級應變

最新更新：2019/01/30 16:36
受高壓迴流吹東南風影響，西半部30日空氣品質不佳，台中市上午包括西屯等多個測站出現橘色等級，市府已啟動二級防制應變，並提醒民眾注意防護。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月30日
受高壓迴流吹東南風影響，西半部30日空氣品質不佳，台中市上午包括西屯等多個測站出現橘色等級，市府已啟動二級防制應變，並提醒民眾注意防護。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）受高壓迴流吹東南風影響，西半部今天空氣品質不佳，台中市政府環境保護局說，台中到上午11時包括西屯等多個測站出現橘色等級，已啟動二級防制應變，提醒民眾注意防護。

環保局說，受高壓迴流吹東南風影響，台灣西半部位於背風側，風速偏弱導致擴散條件較差，污染物持續累積影響空氣品質，雲嘉南、高屏地區多數測站空品指標（AQI）已達橘色（對敏感族群不健康）到紅色（對所有族群不健康）等級。

到上午11時止，環保局表示，台中包括西屯、忠明、豐原、文山、大甲、后里、大肚、東大附小、清水與龍井等測站AQI達橘色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），已啟動二級防制應變，預計今天、明天空品可能持續不佳，提醒民眾注意防護措施。

環保局長吳志超表示，上午已通報前30大固定污染源工廠降載、出動各區稽查人員加強污染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭大眾運輸宣導，並橫向通報各局處及所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，以減緩空品持續惡化。

至於台中火力發電廠，環保局表示，台中火力發電廠目前有多座機組歲修中，未運轉發電量1650百萬瓦。市府仍將持續注意空品變化，也會要求中火和各工廠進一步降載減排。（編輯：李明宗）1080130

地機族