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金門機場走過25年 徵集老照片見證發展史

最新更新：2019/01/31 10:51

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）成立即將滿25年的金門航空站首次公開舉辦「金門機場老照片徵集活動」，2月15日截止收件。獲評選有歷史價值的老照片將在2月27日「金門航空站25週年站慶照片展」展出。

金門航空站主任洪念慈表示，金門機場走過戰爭與和平，扮演台金交通重要樞紐與發展，帶來進步與繁榮。從民國38年在西洪五里埔興建機場，到47年因戰爭考量遷到尚義，76年借用軍機場首航民航機，直到83年3月1日才正式成立「金門航空站」。

航空站表示，徵集的老照片以民國38年到90年代間為主，歡迎曾經在金門機場服役老英雄和金門鄉親，利用年節連假闔家慶團圓翻翻家中的老照片，一起來串連金門機場的前世今生，穿梭、傳承過往艱辛歲月，共同見證金門機場成長、茁壯發展史。

航空站說明，金門航空站25週年站慶老照片展展出內容主題包括金門機場的設施發展、飛機機型演變、機場各類活動3大類，凡珍貴具有時代背景、歷史文化意涵的老照片，形式不拘，實體照片或以掃描、翻拍成數位檔都可提供。

金門航空站25週年站慶照片展2月15日到3月31日在航站文藝走廊展出。老照片徵集相關活動辦法及報名表請參考金門航空站網站（https://www.kma.gov.tw/）最新消息。（編輯：吳佳穎）1080131

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