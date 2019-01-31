28歲男從小送養 尋母淚崩相聚

新北市劉士忠（右）出生後就被送養，28年來未曾見過生母連女士（左），養父母相繼過世後，劉士忠決定找尋生母，在瑞芳戶政事務所幫忙下，母子倆終於相聚。（新北市政府民政局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月31日

（中央社記者王朝鈺新北市31日電）新北市劉姓男子出生後就被送養，28年來未曾見過生母，養父母相繼過世後，決定找尋生母。除了四處打聽，劉男透過瑞芳戶政事務所的幫忙，母子倆相聚，相擁而泣。

從事餐飲業的劉士忠從小到大都不知道自己是養子，直到20歲那年，因為兵役問題需要請領戶籍謄本，才發現這個秘密，知道自己是被收養，劉士忠曾自我懷疑，「是不是自己不好，還是爸媽討厭我，不然怎麼會把我丟到孤兒院不要我」。

但因養父母將自己視為己出，劉士忠怕爸媽傷心，不敢多問，直到養父臨終前才約略透露生母的資訊，並鼓勵他去找媽媽。

「養母4年前過世，養父2年前也不在了，家裡就剩下我自己，日前參加激勵課程，透過教練和夥伴的鼓勵，決定拋下內心恐懼和疑慮，開始找媽媽」。劉士忠說，他到戶政事務所求助，領了出生時的戶籍謄本才有了頭緒，知道媽媽可能在雙溪，決定到雙溪戶所碰運氣。

瑞芳戶所承辦人林芳瑜接到劉士忠的協尋親友案件後，有感於他的孝心，希望能在過年前協助母子團圓，立即開始查詢，因劉士忠的母親連女士並未在戶政機關留有聯絡電話，透過連女士弟弟幫忙終於聯繫上連女士，巧合的是，連女士早已搬離雙溪，28日剛好回雙溪探親，立即與劉士忠約在瑞芳戶政事務所見面。

連女士激動地說，自己生有3個小孩，劉士忠排行老3，由於當年生活環境不好，丈夫要把最小的孩子送養，她原本以為丈夫是開玩笑，沒想到真的逼她找人收養小孩，經過朋友介紹找到劉姓夫妻，她看兩人是真心喜歡兒子，才答應把孩子送養。

母子倆28年來雖未曾見面，卻沒有一絲生疏，看著劉士忠開心地叫著媽媽，戶政人員拿出原本要轉交的紅包，由他親自交給連女士。

劉士忠對媽媽說：「媽媽，20幾年來，我都沒有在妳身邊孝順妳。快要過年了，這是一點小小的心意，祝福新年快樂」，除了母子當場淚崩外，戶所人員也感動頻頻拭淚，兩人要離開戶所時，連女士還不斷回頭，開心地對承辦人說：「我找到兒子了，真好，是我兒子」。（編輯：方沛清）1080131