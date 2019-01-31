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觀音山蓄水池百年歷史古蹟 2/5對外開放

最新更新：2019/01/31 17:26

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北自來水事業處今天說，自來水園區內有一座具百年歷史的蓄水池，現稱為觀音山蓄水池，過去僅開放作教育用途，經評估，從2月5日起對外開放，並安排導覽員，歡迎到場賞古蹟。

北水處發布新聞稿表示，位於思源街1號的自來水園區內，有一處坐落在觀音山下的蓄水池，蓄水池在日治時期被稱為「台北水道淨水池」，主要供應給當時艋舺、大稻埕一帶民生用水。

蓄水池建築主體為鋼筋混凝土，為半地下式結構，並設有迂迴型導流壁，內部冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色。蓄水池更是見證台北市邁向現代自來水的里程碑，因位處園區制高點，早期因水源重地受到層層保護，導致人煙罕至。

北水處說，蓄水池完工於西元1908年，高度約42公尺、容量約4500噸，屬自來水園區的台北水道水源地市定古蹟建築群之一，現被稱為觀音山蓄水池，因過去僅提供作教育用途，經評估後，2月5日起，正式對外開放。

北水處表示，為提供民眾春節遊玩景點，觀音山蓄水池從2月5日至10日（春節正月初一至初六）對外開放，之後每週六、日，每天安排兩場由專業導覽員解說引導活動。

北水處說，為維護導覽品質與安全，每場開放20人，民眾可在開放前半小時至售票口領號碼牌，不可電話預約，導覽全程免費，但進入自來水園區需購票。（編輯：李錫璋）1080131

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