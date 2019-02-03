這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
從諧星到雞長 脫線人生舞台下更精彩
地方

從諧星到雞長 脫線人生舞台下更精彩

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

王柏融美國過年不想家 錯過彭政閔引退喊可惜
運動

王柏融美國過年不想家 錯過彭政閔引退喊可惜

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
新聞專題
春節天氣旅遊資訊一次看
春節連假長達9天，民眾拜年走春，也可能安排國內、外旅遊行程。4日除夕起北台灣為濕冷天氣，6日大年初二才會回溫；中南部民眾要注意空氣品質，除夕至9日大年初五因天氣穩定、擴散差，多為「橘色提醒」等級。
新聞專題
春節天氣旅遊資訊一次看3/7

迎新春 宜蘭觀光景點推應景活動

最新更新：2019/02/03 16:09

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）新年到，宜蘭縣內包含縣府所轄的遊憩據點、宜蘭傳藝園區、羅東林業文化園區都將在除夕休園，大年初一起分別推出不同春節應景活動，讓遊客感受年節氛圍。

宜蘭縣政府表示，因應農曆春節環境整理及營運準備工作，縣府所管轄的頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、五峰旗風景特定區、宜蘭旅遊服務中心、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、冬山河森林公園、武荖坑風景區、豆腐岬、清水地熱、梅花湖風景特定區及南澳農場等遊憩據點，將於4日（除夕）暫時休園一天，5日（大年初一）起正常開放入園。

宜蘭傳藝園區即日起到3月底，推出「燈籠節」，除夕暫時休園一天，5日(初一)至10日(初六)延長夜間營運，營業時間為上午9時到晚上8時。

此外，初一到初六期間下午4時過後，遊客若提燈籠前往，可免費入園。初一到初六下午4時過後，推出星光票優惠，只要新台幣100元就可入園。初一與初二兩天，戶籍地為宜蘭者，可憑身分證免費入園。

宜蘭傳藝園區表示，迎接豬年，園區今年邀請藝想台灣劇團推出「豬囍臨門」年度大戲，每天上午11時與下午2時各有一場。初四到初六期間，還有乞龜賽金豬比賽，連續最多聖杯者就可以把大獎30萬元抱回家。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀表示，羅東林業文化園區於除夕全區休園與休館，初一起開園，但園區內各展示館要到初二起才會開館。

園區在初二至初六期間，推出免費的「拓進林場、印見幸福」活動，運用園區豐富的植物資源，透過介紹樹葉的外型與葉脈，以實作的方式動手拓印樹葉，並引導遊客觀察隱藏在葉片紋路線條裡的驚喜，歡迎遊客到園區走春。

蘭陽博物館館長陳碧琳說，蘭陽博物館在除夕與大年初一休館，初二至初六每天從上午9時開館至下午5時，館內除有精采的新春活動，新春期間也展出「好家在！宜蘭－2018宜蘭社造成果展」與「鑼兒敲敲－林午銅鑼響蘭博新年微展」，歡迎遊客前往走春，透過藝文活動體驗，感受文化宜蘭的歡樂年節氣氛。(編輯；孫承武)1080203

地機族
請繼續往下閱讀