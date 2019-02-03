酒駕零容忍 中市警全時段攔檢

（中央社記者趙麗妍台中3日電）酒駕零容忍，台中市昨日發生酒駕肇事傷亡事故，台中市政府警察局今天加強攔檢取締酒駕違規，酒後鬧事者將依法嚴辦，除夜間、深夜執行酒駕取締外，白天也將全時段攔檢。

台中市大里區昨日發生酒駕累犯逆向行駛，造成2名機車騎士傷重不治。台中市長盧秀燕今天表示，除加強攔檢取締酒駕外，針對酒後鬧事者依法嚴辦，台中市警察局強力規劃取締勤務。

台中市警局規劃全市同步取締酒駕違規專案勤務，由副市長陳子敬親自督導勤務執行。他表示，酒駕零容忍，執法沒有假期，台中取締酒駕肇事案件，取締強度、密度都是最高的，但仍發生憾事，會再加強警力，不管清晨白天夜晚，無時無刻無所不在，嚴格取締酒駕。

警察局表示，歲末年終為酒駕高峰期，昨日即通報各分局再提高取締酒駕強度，另在一般巡邏及守望勤務中亦加強攔檢取締，提醒民眾彼此規勸及約束切勿酒後駕車。

陳姓男子昨日凌晨4時開車經大里區國光路2段時，先後逆向連撞5汽車3機車，導致2人死亡，多人受傷。由於男子不僅是酒駕累犯，且駕照早已被吊銷，案件發生後，引發社會一片撻伐。(編輯:孫承武)1080203