新北金山賞山櫻泡溫泉 烘爐地追夜櫻秘境

新北市政府農業局景觀處10日表示，中和區烘爐地的台灣山櫻已陸續綻放（圖），預期花季可持續至2月中旬。民眾可於烘爐地追櫻時，登山祈福、健行。（景觀處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市府農業局景觀處與金山區公所16日將舉辦賞櫻健行，結合在地農業特色規劃賞花旅遊路線，觀賞中山溫泉公園群植燦爛繽紛的山櫻花，還可泡湯、嚐美食，展現賞櫻的浪漫悠閒。

新北市府綠美化環境景觀處長林芳良今天表示，2019金山區賞櫻健行活動從中山溫泉公園櫻花大道出發，行經磺港到達獅頭山公園中繼站折返，全程約3.3公里。

她說，賞櫻活動將金山的山櫻花美景與自然風光盡收眼底，完成全程健行路線並蓋滿闖關章者，還能領取好禮。活動後可順遊鄰近金山老街品嚐美食、泡溫泉，盡情賞遊金山的美。

金山具有當地的特色溫泉，鄰近磺港漁港的磺港溫泉，因鐵離子含量高，湧出後，接觸空氣氧化呈金褐色，又稱為「黃金之湯」，戶外設有溫泉泡腳池，走累了不妨泡個足湯，眺望漁港美景。

景觀處表示，今年因冬天氣候變化大，寒流低溫天數少，台灣原生種的山櫻花綻放較不規則，不會同時開花，陸續開放也讓整體花期較長。

中和區烘爐地的台灣山櫻屬於花期較早的一種，已陸續綻放，預期花季可持續至2月中旬。民眾可於烘爐地追櫻時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行，三合一行程一次滿足。

景觀處表示，中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻，每逢花期濃桃紅色的山櫻花整片綻放，與鎮守山上的福德正神像和金碧輝煌的廟宇交互輝映，多了幾分雅致與莊嚴，夜景別有一番風采，為新北市賞櫻祕境之一。

石碇區的櫻花也開放見客，於二格道路、北47線及47-1線沿途已可看到許多換上粉色新裝的櫻花樹，石碇為新北重要的賞櫻地區，每逢花期，粉紅色的小花開滿枝頭，妝點著山間小徑，讓寧靜的山區有繽紛的色彩。

二格道路是愛花民眾不可錯過的景點，只要沿著二格公園的步道轉進二格路，即可進入粉紅色賞櫻世界。兩側種植大量山櫻花的二格道路，全程來回約4公里。

市府說，櫻花季活動為免費參加，想報名參與的民眾可於11日起，電洽金山區公所。熱愛櫻花的民眾可以瀏覽「2019新北櫻花稼期」網站，或臉書「賞花快報」粉絲團，可清楚掌握各地區花況。（編輯：陳清芳）1080210

新北市府農業局景觀處10日表示，中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻已陸續綻放，為新北市賞櫻祕境之一。（景觀處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月10日