台中市議會新春團拜 議長盼府會和諧

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市議會今天舉辦新春團拜，議長張清照希望，未來市府、議會各項業務透過溝通協調，議事運作順利；台中市長盧秀燕表示，希望議員給予指導，讓市政推動順利。

台中市議會上午在市議會6樓川堂舉辦新春團拜，張清照、副議長顏莉敏帶領多位市議員一起拜年；盧秀燕也率領各局處長前往道賀，台中市議會準備750個紅包，發送給府會同仁，祝福新春快樂，金豬年吉祥。

張清照表示，未來市府和議會各項業務，盡量透過溝通協調的方式處理，讓議事運作更加順利，府會關係和諧圓滿。

顏莉敏祝福大家，金豬年好運滾滾來，並以「豬」、「諸」諧音，祝福大家「豬」事順利、「豬」事平安、「豬」事吉祥。

盧秀燕笑說，張清照、顏莉敏是身價最高的議長、副議長，一個是黃金單身漢，另一個雲英未嫁。新的一年，市府會認真打拚，為大家服務，希望議員們可以給予指導，讓施政順利，為民謀福利。

國民黨團書記長張瀞分表示，希望每位議員可以秉持公平、公正的原則問政，透過議會合作讓市府團隊在陽光透明的執政下，把台中市建設做得更好。

民進黨團總召李天生則祝福大家，心想事成，萬事如意。（編輯：翁翠萍）1080211