助老外拜月老 黃偉哲盼台南成愛情友善城

台南市長黃偉哲（左2）11日帶著幾名外籍人士到中西區的祀典大天后宮拜月老，體驗道地的求姻緣習俗，並用英語為他們翻譯、導覽。中央社記者楊思瑞攝 108年2月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府與大天后宮合作，在西洋情人節前夕推出「月老雙語籤詩」，營造友善外國遊客的廟宇環境。台南市長黃偉哲今天帶著外籍人士前往體驗，希望台南成為愛情友善之都。

台南市政府第二官方語言專案辦公室副主任田玲瑚表示，台南有全台聞名的四大月老廟，是許多年輕男女求取好姻緣的必拜景點。位於中西區的祀典大天后宮是少數提供月老籤詩的廟宇，市府與廟方聯手在今年西洋情人節前夕推出全台首創「月老雙語籤詩」，讓外籍人士也能來體驗道地的求姻緣習俗。

黃偉哲今天帶著幾名外籍人士前往大天后宮，先鑽過轎底進入大殿上香參拜，再到月老殿內向月老擲筊求籤，最後拿著求到的籤到正殿的香爐「過火」。黃偉哲用英語為外籍人士翻譯、導覽，並贈送台南市政府準備的紀念品。

來自哥倫比亞的南台科技大學女研究生洛敏莉（Isamara Lobo）在月老殿內抽到一張上上籤，看到籤詩後笑得很開心。她說，以前曾與台灣朋友一起到廟裡求過籤，但友人本身對籤詩內容的理解有限，要翻譯成英文就更難，雙語籤詩讓她自己看就能理解，方便多了。

她表示，今年應該是到台灣求學的最後一年，相當喜歡台灣。除了希望如籤詩所說苦盡甘來、得到好姻緣之外，也希望學成歸國後，還能有機會再造訪台灣。

黃偉哲受訪時指出，西洋情人節快到了，如果國際觀光客知道寺廟有提供雙語的月老籤詩、甚至包括日語的三語服務，一定更樂意來。事實上，已有許多來求過姻緣的外國人，把結婚喜卡擺在大天后宮月老殿內來答謝月老。

黃偉哲表示，台南市有月老，還有許許多多婚紗店，未來要打造台南成為一個對愛情友善的都市，希望天下有情人終成眷屬，有愛的人都來台南。（編輯：戴光育）1080211

位於台南市中西區的祀典大天后宮是少數提供月老籤詩的廟宇，市府與廟方聯手在今年西洋情人節前夕推出全台首創「月老雙語籤詩」，讓外籍人士也能來體驗道地的求姻緣習俗。中央社記者楊思瑞攝 108年2月11日