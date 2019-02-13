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自由行迷路遇警解圍 6旬陸客體會台灣溫暖

最新更新：2019/02/13 18:26
年近7旬的陸籍李姓婦人（左2）日前來台自助旅行拜訪友人，因不熟環境迷路街頭，幸經巡邏員警發現，協助李婦成功和友人會合。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年2月13日
年近7旬的陸籍李姓婦人（左2）日前來台自助旅行拜訪友人，因不熟環境迷路街頭，幸經巡邏員警發現，協助李婦成功和友人會合。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年2月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）68歲陸籍李姓婦人日前來台自助旅行拜訪友人，因不熟環境迷路街頭，幸好遇員警協助，成功和友人會合。她表示，體會到台灣人的溫暖與關懷，熱心的警察服務也是她未曾有過的感受。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下三民派出所的員警與義警於8日晚間11時30分巡邏時，在松山區三民路113巷口發現有名婦人神情慌張、兩眼茫然佇立在路旁。

員警立即主動上前關懷，得知李婦來自中國，她和友人一同來台自助旅遊並拜訪台灣的朋友，卻因不熟環境沒和其他陸籍同伴會合成功。慌張的李婦只好憑印象，硬著頭皮自行搭捷運到松山區找台灣朋友，卻又再度迷路，幸好被巡邏員警發現。

員警先載李婦返回派出所，協助她聯繫台灣朋友，過程中義警也陪李婦閒聊，安撫不安的情緒，最後成功幫助她和朋友團聚。

李婦表示，這趟來台旅遊體會到台灣人的溫暖與關懷，熱心的警察服務也是她未曾有過的感受，台灣最美的風景真的是人。（編輯：吳佳穎）1080213

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