教育翻轉人生 苗栗家扶募150萬獎助學金

苗栗家扶中心持續扶助弱勢學子穩定求學，今年3月即將頒發大專及高中職獎助學金，卻仍有新台幣150萬元經費缺口，中心主任湯鳳琴14日與曾受助學子出面，號召社會各界響應協助。（苗栗家扶中心提供）中央社記者管瑞平傳真 108年2月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗家扶中心扶助弱勢學子穩定求學，幫助培育不少傑出人才，今年3月即將頒發大專及高中職獎助學金，卻仍有新台幣150萬元經費缺口，號召社會各界響應協助。

曾受苗栗家扶中心扶助的學生李世鈺、陳昱維、張立明，今天回到家扶現身說法，呼籲社會大眾一起幫助家扶的孩子，穩定求學，用教育翻轉人生。

就讀生物電機系三年級的李世鈺，努力鑽研發展生物機器人專長，除擔任教學助理，也常利用返鄉時間到苗栗家扶協助課輔，是家扶孩子眼中的「AI達人」，他指出，過去為賺取生活費拚命打工，難以兼顧課業，受到家扶協助後，才能無後顧之憂全心衝刺學習。

陳昱維因父親身障而長期接受社會團體協助，本著回饋的心，高中時期開始擔任志工，105年獲得保德信全國志工奉獻獎，也努力爭取評選，2度獲得海外學習機會，到上海體育學院深造運動防護；曾因家貧而缺乏自信的張立明，也因家扶協助得以安穩求學，現已取得錄取率極低的數位電子乙級證照，並積極投入散打搏擊，去年曾獲第5屆清華盃全國大專散打搏擊錦標賽季軍。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，苗栗家扶中心扶助家庭共950戶，約有1807名弱勢孩子，正努力在各領域裡發光發熱，但想要翻轉未來，首先必須能繳納高額的學費，才能穩定就學與求學。

苗栗家扶中心指出，新學期開始，不少弱勢家庭又陷入各項學習費用苦無著落的窘境，今年計畫3月9日頒發大專及高中職生獎助學金，預計400名學子受惠，但目前仍欠缺150萬元經費，希望大家一起用行動，幫助弱勢家庭的孩子，在求學路上永不放棄，讓教育帶給他們翻轉人生的希望與力量。（編輯：方沛清）1080214